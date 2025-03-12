我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

風暴襲南加 乾旱未獲緩解

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州遭遇風暴襲擊雖補充水庫，但國家氣象局專家警告乾旱未解除。（abc7電視台）
南加州遭遇風暴襲擊雖補充水庫，但國家氣象局專家警告乾旱未解除。（abc7電視台）

加州近日遭遇連續風暴侵襲，乾旱情況是否得到緩解？ABC7電視台報導，國家氣象局專家認為，現階段仍難言樂觀。

國家氣象局水文專家萊伯（Jayme Leber）表示：「過去兩個冬天的充沛雨水確實有效補充了水庫儲備，目前供水情況相對穩定。」雖然南加州仍嚴重乾旱，但北加州地區情況較為樂觀。萊伯強調：「全州已做好抵禦連續兩年乾旱的準備。目前加州呈現典型的反聖嬰（La Niña）氣候模式，風暴路徑北移，不僅加州，全美南部地區也較往年乾燥。」

即將來襲的風暴預計為乾旱地區帶來豐沛降水，但同時可能引發次生災害。國家氣象局預報員戈姆伯格（David Gomberg）指出：「我們高度關注受災地區可能出現的泥石流危機。尤其令人憂慮的是，12日晚間一股強勁冷鋒（Cold Front）將橫掃整個南加州，威力不容小覷。」

戈姆伯格預測，山區地帶預計降雪1至2英尺，且13日積雪線將明顯下降。「預計積雪線可能驟降至3000英尺，這將影響多處低海拔山口通行，特別是Grapevine附近的5號州際公路。此外，14號高速公路沿線，包括Agua Dulce、Acton及Palmdale山麓地區也可能受影響，周四（13日）早晨道路情況可能十分危險。」

加州 南加 聖嬰

上一則

真不是蓋的 24小時建一棟房　　

下一則

長青保險 3/31前提供紅藍卡諮詢、變更

延伸閱讀

風暴南襲加州 乾旱難獲緩解但災害風險上升

風暴南襲加州 乾旱難獲緩解但災害風險上升
加州水費漲不停 南加這城市未來五年或飆升70%

加州水費漲不停 南加這城市未來五年或飆升70%
加州強烈冬季風暴本周來襲 將帶來雨雪

加州強烈冬季風暴本周來襲 將帶來雨雪
2025治癒加州系列十之1（Healing California）

2025治癒加州系列十之1（Healing California）
南加野火燒出水荒疑雲 缺水還是分配不均？

南加野火燒出水荒疑雲 缺水還是分配不均？
南加水荒惡性循環 進口依賴、乾旱與漲價困局

南加水荒惡性循環 進口依賴、乾旱與漲價困局

熱門新聞

買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬

好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬