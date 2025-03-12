羅省婦女新運會就職典禮暨春節聯歡 袁璐接任新主席

在駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀的帶領下，婦女新運會成員們舉手宣誓。（記者劉子為／攝影）

羅省婦女新運會10日在蒙市舉行職員就職典禮暨春節聯歡宴會。當晚，眾多僑團領袖、官員出席支持，共同見證並慶祝這一盛事。

在聖蓋博市市長吳程遠的見證下，卸任主席趙善儀（右）將主席信物正式交接給新任主席袁璐（左）。（記者劉子為／攝影）

晚會在美國國歌和中華民國 國歌聲中拉開帷幕。在駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀的帶領下，婦女新運會成員們舉手宣誓，表達對協會和社區的承諾。隨後，在聖蓋博 市市長吳程遠的見證下，卸任主席趙善儀將主席信物正式交接給新任主席袁璐。協會新一屆領導團體還包括副主席呂梁蘭芳和黃翠銀。

經文處和洛僑中心為婦女新運會成員頒發認證證書，右起：趙善儀、黃翠銀、紀欽耀、袁璐、呂梁蘭芳。（記者劉子為／攝影）

趙善儀感謝大家的支持和信任，並感恩能夠在兩年任期內交出一份令人滿意的成績單。她也期望大家繼續支持婦女新運會，並祝福所有人健康幸福。

袁璐在致辭中感謝了各位會員的信任，並表示非常榮幸能擔任婦女新運會主席。（記者劉子為／攝影）

袁璐在致辭中感謝各位會員的信任，並表示非常榮幸能擔任婦女新運會主席。她提到，婦女新運會自1936年成立以來，歷經了多次變遷和發展，尤其在抗戰期間，婦女們積極參與了許多重要活動。袁璐強調，婦女新運會將繼續與中華會館及各僑團合作，共同為僑社爭取福利，支持保護民族自由和中華民國。

紀欽耀回顧婦女新運會的歷史背景，並感謝過去會長的辛勤努力。他指出，婦女新運會自成立以來，經歷不同階段，無論是為抗日戰爭募捐物資，還是現在關心婦女地位的提升，婦女們都發揮了重要的作用。

中華會館主席聶澤英回顧了婦女新運會從創立到今天的發展歷程，並強調婦女在社會中的重要角色。他表示，婦女新運會在未來的發展中應該更加注重社會的多元發展，並希望在袁璐主席的領導下，婦女新運會能夠有自己的會所。

羅省婦女新運會自創立以來，一直積極團結婦女參與社區公益事業，並不斷舉辦各類活動服務社會。婦女新運會多次發起「寒冬送暖，愛心常在」公益活動，向有需要的群體發放物資，為社區貢獻力量。

當天的晚宴中，現場還有精彩的變臉表演，贏得了觀眾的熱烈掌聲，隨後的卡拉OK表演更是讓現場氣氛達到了高潮，笑聲和歌聲不斷。