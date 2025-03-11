33歲全裸遊民涉性侵63歲婦人 襲擊男童

一名33歲男性遊民因涉嫌在洛杉磯西區意圖性侵 一名63歲婦女，並襲擊一名3歲兒童。 （Fox 11電視台)

根據洛縣 檢察官辦公室（LADA）的消息，一名33歲男性遊民 因涉嫌在洛杉磯 西區暴力性侵一名63歲婦女，並襲擊一名3歲兒童，可能面臨終身監禁。

該案發生於2月27日中午約12時30分，地點位於洛市治安較好的薩特爾（Sawtelle）社區，當時嫌疑人班古拉（Ishmail Bangura）在一間公寓內襲擊了一名3歲兒童後，又闖入一名63歲婦女的住宅，並使用暴力手段企圖強 暴她。

據KTLA電視台報導，有目擊者稱，班古拉在施暴中全裸，一群在10號高速公路附近工地上施工的建築工人聽到受害者的呼救聲後，將班古拉從女子身上拉了下來。參與救援的總承包商Rick Dreyfus表示，「你先會僵住，思考這是真的嗎？然後你就意識到必須去幫助她。」他補充說，當他和員工到達這名女子身邊時，班古拉全身赤裸，把她按住，並試圖強暴。

隨後，洛杉磯警方迅速趕到現場將班古拉逮捕。官方沒有提供班古拉的居住城市，但目擊者表示，他可能來自附近的遊民營地。

班古拉被控在入室行竊期間實施暴力性侵，對受害者造成嚴重的身體傷害，同時還被指控虐待兒童，這些襲擊涉及 被稱為「嚴重暴力 」和 「高度殘忍」。洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）在宣布指控時說，「暴力侵害兒童和老年人，這些我們社區中最脆弱的成員的行為，是不可饒恕的。」

本案中63歲的女性受害者及受襲兒童均已接受治療。女子在醫院治療輕傷後已出院，兒童則在現場獲得救助。

班古拉目前拒不認罪，保釋金為200萬美元。官員們表示，如果罪名成立，這位33歲的男子將面臨最高終身監禁外加13年的刑期，並將被終身登記為性犯罪者。此案由洛杉磯警局調查，並由LADA性犯罪部門副地方檢察官 Matthew Bunnett提起訴訟。