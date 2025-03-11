華裔初中生團隊 蟬聯VEX IQ機器人加州賽冠軍

2025年VEX IQ機器人加州州賽，由五名華裔初中生組成的956A SuperDraco隊以精湛技能和團隊協作能力力壓對手，最終以高出亞軍103分的絕對優勢斬獲初中組冠軍。（郭光恆提供）

在剛落幕的2025年VEX IQ機器人加州 州賽中，由五名華裔 初中生組成的956A SuperDraco隊以精湛技能和團隊協作能力，最終以高出亞軍103分的絕對優勢斬獲初中組冠軍，華人 少年郭光恆（Atticus Guo）發揮關鍵作用。

這是郭光恆連續三年帶領團隊參加VEX IQ州賽，其隊伍將以加州首支提前鎖定世錦賽資格的初中戰隊身分參加5月舉辦的2025年VEX世界錦標賽。VEX IQ競賽由美國機器人教育及競賽基金會（REC Foundation）主辦，是全球規模最大的青少年機器人賽事，覆蓋70多個國家逾百萬8至18歲學生。參賽者需通過設計、搭建及編程機器人完成複雜任務，其成績被史蒂文森中學、哈佛-西湖中學等頂尖中學和麻省理工、加州理工等頂尖院校視為評估學生STEM素養與領導力的「黃金標準」。

郭光恆（右）連續三年帶領團隊參加VEX IQ州賽，並作為加州首支提前達標的初中戰隊，參加5月舉辦的2025年VEX世界錦標賽。（郭光恆提供）

郭光恆從2022年到2024年連續兩個賽季作為296A Robokids隊長，帶領團隊連續包攬VEX IQ加州州賽小學組冠軍及美國公開賽小學組全美冠軍。2024年升入初中後，他與何星卓（Xingzhuo He）、羅梓涵（Winnie Luo）、陳雯萱（Laura Chen）、李綰陶（Wantao Li）組建新戰隊956A SuperDraco，組隊66天後便在去年12月VEX IQ簽名賽中以總分620分的機器人技能得分奪冠，成功拿到提前晉級2025 VEX機器人世錦賽的資格，也成為加州首支直通2025世錦賽的初中隊伍。此次州賽衛冕，更印證團隊在機械工程、編程與戰術設計上的全面升級。

VEX IQ競賽由美國機器人教育及競賽基金會（REC Foundation）主辦，是全球規模最大的青少年機器人賽事。（郭光恆提供）

郭光恆表示，機器人競賽沒有最優解，只有不斷突破的迭代精神。本次參賽機器人在結構穩定性與程序算法上進行幾十次優化，最終憑藉穩定的自動程序奠定勝局。負責策略設計的羅梓涵與陳雯萱則通過上百次模擬測試，精準設計應對不同機型的打法。李綰陶作為填裝操作手，在比賽中以穩定的節奏和熟練的手法配合郭光恆和何星卓兩位機器人操作手在規定時間內高效完成挑戰任務。