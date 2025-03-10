建中機器人研究校隊來美參賽 南加校友會全力相挺

來賓齊聲呼喊應援口號，為建中機器人研究校隊加油打氣。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國 台北市建國中學機器人研究校隊「CyberpunK」將在15日來美，參加FRC機器人聖地牙哥 區域競賽，並攜帶特製機器人「CybertorsK」應戰本年度「珊瑚拯救」主題競賽。

校友會特別準備紀念保溫杯贈送給與會來賓，以表感謝與支持。（記者張庭瑜／攝影）

過去建中機器人研究校隊也曾多次獲得國際賽事殊榮，並積極推廣STEM教育。校友會會長牟致遠表示，機研校隊從學生社團提升為校隊，不僅在國際競賽中屢獲佳績，本次來美參賽，校友會也會全力支持。 據了解，2025年建中機器人研究校隊由41名高一、高二學生及2名帶隊老師組成。自1月4日起，團隊日以繼夜設計名為「CybertorsK」的機器人，挑戰在模擬珊瑚礁環境中完成拯救珊瑚、清除藻類等任務。比賽規則要求機器人在前15秒內自主運作，之後2分15秒由操作員控制。

牟致遠表示，校友會籌畫迎接活動，號召僑界23日前往UCSD加油。（記者張庭瑜／攝影）

校友會共同召集人程東海與張虎介紹，本次迎接活動包括四場主要行程，7日舉行新聞發布會，15日迎接校隊抵達美國，18日舉辦記者會並參訪加州理工學院，23日前往聖地牙哥觀賽。

其中，18日上午也將同日安排「如何申請美國頂尖大學」專題講座，晚間則在蒙特利公園市 （Monterey Park）海寶潮粵海鮮酒樓舉行歡迎晚宴。 而建中機器人研究校隊與校友會淵源深厚。

2017年，時任建中校長徐建國在校友會協助下參訪聖瑪利諾高中FRC機器人研究隊，啟發校隊成立的構想。2019年9月，建中正式將機器人研究社團升格為校隊。2023年，校隊首次來美參賽，校友會也全力支持。 除了競賽，建中機器人研究校隊也積極投入社會服務，目前已與7所中小學建立合作關係，幫助超過1000名學生接觸機器人領域。