洛杉磯AI與網紅經濟大會 數百夢想者齊聚

「AI與網紅經濟─2025夢想者大會」7日在洛杉磯市中心舉辦。（記者張宏／攝影）

AI 降低製作門檻，人人可成為網紅。「AI與網紅經濟─2025夢想者大會」7日在洛杉磯市中心舉辦，現場匯集數百名網紅達人，場面熱鬧非凡。主辦方Peter Wu表示，AI降低技術門檻，讓人人都可生產和製作視頻網路內容，大家都成為一個流量聚集地，聚沙成塔。

主辦方Peter Wu認為未來通過AI，人人都可生產和製作視頻網路內容。（記者張宏／攝影）

在活動現場匯集不同族裔和在不同平台活躍的網絡博主和社交達人，在INS有一萬多名粉絲的非裔Maaxout是一名生活方式博主，同時也是一名音樂家和時尚品牌主理人。他表示，自己現在是一名全職網紅，在各大社交平台都有自己的帳號，他女友是一名美妝博主，收入基本能養活自己。AI技術開始滲透到生活各個方面，為其內容製作帶來很大便利，讓每個人都能成為網紅和流量。

「AI與網紅經濟─2025夢想者大會」7日在洛杉磯市中心舉辦。（記者張宏／攝影）

作為社交電商 業者，活動主辦方Peter Wu表示，近年來，網紅經濟以其獨特的魅力和強大的影響力，迅速成為全球數字經濟的重要組成部分。而人工智能 （AI）技術的飛速發展，更為這一領域注入前所未有的活力。特別是Open AI問世把人工智能技術推上風頭浪尖。他們計劃幫助在美實現普通人從零到一的網紅創業孵化平台，特別是為年輕創業者與家庭主婦提供高效、便捷的賣貨工具和成功經驗。通過AI技術的深度賦能，實現個性化推薦、智能選品及精準引流，為每個參與者打造屬於自己的路徑。同時為美國中小企業主提供一站式網紅銷售矩陣，降低運營成本，

他現場展示如何通過AI生產視頻和進行AI廣告投放的優化系統。AI降低製作門檻，以AI技術驅動社交電商，為品牌商、供應商和網紅提供快速、低成本、高轉化方案，幫助網紅和品牌商突破內容生產瓶頸，如網紅無需產品樣品，即可在AI平台上獲取高質量視頻素材，並通過AI自動生成個性化帶貨視頻，大幅降低內容製作成本。通過AI智能匹配，幫助品牌精準找到最合適的帶貨達人。