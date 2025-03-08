研究機構報告：內陸帝國今年經濟發展 充滿川普變數

川普總統上任後天天都推出新政策，尤其是加徵關稅及削減聯邦經費等政策的不確定性），這也為高度依賴物流及政府的內陸帝國經濟面臨更大的衝擊。（美聯社）

內陸帝國經濟在2025年充滿不確定性，原因主要來自於聯邦政府的政策與行動，尤其是川普 政府的政策對經濟影響。內陸經濟專家在近日區域狀況會議上指出，必須加速內陸地區經濟多元化與提升教育水平步伐，才能為未來的可持續發展奠定基礎。

南加內陸媒體The Press -Enterprise消息，根據亞特蘭大聯邦儲備銀行的預測，2025年第1季實際國內生產毛額(GDP)增長預計將下降1.5%。目前一些最具影響力的經濟領先指標也顯示，2026年可能會出現國家級的經濟衰退。

內陸帝國日前舉辦經濟夥伴關係年度區域狀況（Inland Empire Economic Partnership's State of the Region )會議，並發布經濟報告。該報告強調，由於對川普政府政策與行動的不確定性，要對未來兩年的經濟狀況做出預測極為困難。

該預測是在沒有預算提案的情況下提出的，且川普政府試圖改造聯邦政府的多項舉措正面臨法律挑戰，案件仍在法院審理中。儘管聯邦眾議院已通過預算藍圖，但不確定性仍存，特別是對加拿大、墨西哥的關稅威脅已一延再延。

報告指出，川普總統的政策對國家經濟影響是顯著的，對加州 及內陸帝國地區的影響更是不成比例的大。過去一年，內陸帝國就業增長大部分來自於醫療與社會援助、政府部門主要是公立教育和物流業。這三個行業依賴政府資金與人口結構，並且是加州新就業機會的主要來源。這三個行業的低薪工作使得內陸帝國經濟依賴這些行業發展。如果沒有這些行業的推動，該地區將經歷較大的就業損失。

然而，內陸帝國現在的經濟結構並不健康，尤其是考慮到關稅對物流行業的影響。醫療行業可能會受到聯邦健康計劃縮減資金的影響，特別是對加州Medi-Cal計畫的削減。教育部門也面臨聯邦支持減少的風險。研究型大學也可能面臨資金削減，包括醫學研究的經費削減。最終，非法移民的遣返將導致農業和住宅建設領域勞動力的減少。儘管這些變化是否最終會發生仍不確定，但必須承認，來自政策變動的不確定性對經濟產生了重大影響。

經濟嚴重依賴低薪行業

在河濱─聖伯納汀諾-安大略大都市統計區（MSA），三個行業占據了該地區就業總數的一半以上，這些行業分別是醫療及教育、政府和物流。2024年，這三個行業創造了160%的就業增長，意味著其他行業的就業總數出現下降。除了零售貿易行業外，幾乎所有其他行業的就業人數都下降了。這使得內陸帝國的經濟嚴重依賴於三個「低薪」行業，若沒有這些行業的貢獻，地區的就業情況將更加嚴峻。

圖為內陸帝國區域遠眺圖。（記者啟鉻／攝影）

儘管這三個行業對當前經濟做出了巨大貢獻，但這也讓人想起一個財務投資組合，過度依賴少數成功的資產，最終可能導致高風險。內陸帝國曾經經歷過這樣的過程：90年代的軍事開支與航空產業，還有大衰退前的住房與住宅建設。從2005年到現在，物流業在內陸帝國的比重已從河濱縣的約5%增長至13%，聖伯納汀諾縣則從12%增長至20%。

內陸帝國經濟的多元化已經不僅僅是應對當前經濟挑戰的需求，更是該地區未來25年可持續發展的關鍵。如下幾個現象凸顯了內陸帝國經濟的現狀：

規模龐大：內陸帝國的規模已超越舊金山大都會 區，人口不斷增長；大量通勤人口：近20%的勞動力每日通勤至沿海地區，約37萬人；住房成本較低：相比沿海地區，內陸帝國的住房價格較低；教育水平較低：內陸帝國的勞動力中，僅有25%擁有學士學位或更高學歷，而全國平均為37%。

這些現象解釋了為什麼內陸帝國的主要道路會出現擁堵，並且人均GDP較低，這使得內陸帝國在全美大都會區中的排名接近底部。

應提升多元化、教育水平

要確保內陸帝國未來的成功，吸引高薪行業至關重要。然而，高薪企業只有在看到地區擁有更多人力資本即更高的教育水準時，才會進駐這些地方。若無法提高勞動力的教育水準，這些企業將不會選擇內陸帝國。

此外，必須關注中學教育的表現水平。根據2023-2024學年的資料，河濱縣僅有40%的八年級學生在英語方面達到或超過標準，只有24%在數學方面達標；聖伯納汀諾縣的數字也相似：英語達標率為39%，數學為23%。相較之下，橙縣、聖地牙哥縣和聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）的數學達標率分別為45%、35%和50%。教育經費的削減將給當地教育機構帶來新挑戰，而這些機構對於內陸帝國的未來至關重要。

報告最後總結說，內陸帝國必須在面對政策變動與經濟挑戰的同時，加快經濟多元化與提升教育水平的步伐，才能為確保未來的可持續發展奠定基礎。