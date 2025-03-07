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2025年台灣華語文化夏令營招生

記者啟鉻／洛杉磯報導
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2024年舉辦文化夏令營活動圖片。（劉昕提供）
2024年舉辦文化夏令營活動圖片。（劉昕提供）

2025年台灣華語文化夏令營即日其至3月31日接受報名，該活動為學生提供全方位沉浸式的華語學習與文化體驗機會。

據招生聯絡人、喜瑞都社區學院（Cerritos College）董事劉盺提供的資訊。喜瑞都社區學院與瑞航都社區學院（Rio Hondo College)2024年有24名學生前往新北市致理科技大學，參加為期四周的台灣暑期華語遊學團。

參與學生在活動期間，每天在充滿趣味與互動的課堂學習華語，迅速提升聽說讀寫能力，增強語言運用的自信。而課外的文化探索活動，讓學生親身體驗台灣獨特魅力，包括參觀歷史古蹟、品味地道台灣美食、漫步熱鬧夜市、體驗書法藝術與傳統茶道。學生還有機會與台灣當地學生交流，建立跨文化友誼，拓展國際視野。

為延續這段難忘的學習與探索之旅，2025年再次舉辦「台灣華語文化夏令營」。本次營隊為期三周，誠摯邀請16歲以上學生參與，共同探索華語學習的樂趣，深入體驗台灣文化。該活動由新北市致理科技大學主辦，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組協辦。

營隊時間為6月23日至7月11日，遊學團費用是450美元，包含大學宿舍住宿（2人或4人一間）； 每天提供美味早餐及午餐；所有文化體驗與旅遊活動的交通及門票費用。報名網址https://talk2nativespeakers.com/2024-short-term-study-chihlee-university-2/

報名截止日期是3月31日，如有問題，請電郵劉昕老師[email protected]

喜瑞都 洛杉磯

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