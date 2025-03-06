聖蓋博市表彰華航 贊助世報元宵燈會 盼未來更長遠合作

中華航空美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟（Adam Cheng）（右四）以及美洲地區行銷協理張邱驊（左二）接受聖蓋博市的感謝狀。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 （San Gabriel）市議會在4日晚例會中，表彰中華航空（China Airlines，華航）以及中華航空美洲地區處長兼洛杉磯 分公司總經理鄭玉麟（Adam Cheng），在今年聖蓋博燈會上的傾情贊助。

在2月1日、2日的由世界日報和聖蓋博市府合辦的元宵燈會中，華航是主要贊助商之一，對活動給予大力支持。

鄭玉麟4日晚前往聖蓋博市議會，接受聖蓋博市府頒發的感謝狀。該公司美洲地區行銷協理張邱驊陪同出席。鄭玉麟表示，「很高興今天代表華航接受聖蓋博市表彰。我們很榮幸接受此殊榮。」他介紹華航是亞洲最好的航空公司之一，致力為乘客提供最安全、舒適的飛行體驗。華航在亞洲、歐洲、美洲等地有多個航點，為客戶提供最便捷服務。鄭玉麟說，「我期待深化與聖蓋博市的合作關係，我們通力合作，打造更深層次的連結，為台灣和美國文化構造橋樑，讓雙方社區民眾更親密。」鄭玉麟還特別感謝聖蓋博市長吳程遠，在他的領導下，聖蓋博越來越商業友好化，文化交流更加活躍。

聖蓋博市五位市議員為鄭玉麟頒發感謝狀，鄭玉麟代表華航贈送給聖蓋博市府一個波音 777客機模型。波音777是華航目前最大的客機型號。

聖蓋博市長吳程遠表示，對華航此次傾情贊助元宵燈會表示感謝。他說，華航多年來在社區、商業活動中十分活躍，例如積極參與巴沙迪那市玫瑰花車遊行數年，並且花車屢獲大獎。他借此機會，感謝其一直以來對社區的貢獻，並邀請華航繼續參與未來的元宵燈會，甚至可以正式推出華航自己的花燈，在元宵燈會上展出。

華航多年來積極贊助南加州地區的多個活動，包括數年贊助世界日報與地方市府合辦的慶祝活動。除贊助聖蓋博市燈會，華航在2025年蒙特利公園市年節展中，贊助洛杉磯（或安大略）任何華航亞洲航點來回機票（經濟艙）；在2024年世報與天普市合辦的「2024嗨中秋嘉年華」中，贊助洛杉磯（或安大略）至台北來回經濟艙機票等。