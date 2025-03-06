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喜瑞都市議員選舉 老將謝苗家貞 暫列第三

記者啟鉻／喜瑞都報導
喜瑞都市議員參選人謝苗家貞。（受訪人提供）
喜瑞都市議員參選人謝苗家貞。（受訪人提供）

加州洛杉磯縣喜瑞都市（Cerritos）4日舉行市議員換屆選舉，10位候選人競爭三個市議員席位。華裔參選人謝苗家貞（Sophia Tse）在目前得票暫列第三，她認為有把握勝選。

根據市府官網，截至發稿，謝苗家貞獲2901票。謝苗家貞擔任ABC學區教委多年，在喜瑞都市居住逾40年，先前在2015年和2020年曾兩次參選市議員，上次競選距離獲勝僅差70多票。她說，擔任教委17年，學區與地方城市建立良好互動，才能獲得良好發展，喜瑞都市有很多方面需要改進。如果勝選市議員，她會辭去教委職務，全身心投入市議員工作。

她表示，競選時對選民提出四項承諾，包括強化社區治安、城市美化、完善城市急診醫療服務以及確保預算平衡及公開透明的財政支出。在社區安全方面，她曾兩遭入室盜竊，對遭竊深有體會，她改善治安的方案，不是「紙上談兵」。

謝苗家貞進一步強調，部分城市提供救護車預定服務，這項計畫目的，是為居民提供可負擔的緊急醫療與救護車服務。這項服務對喜瑞都市民、尤其年長者很重要。她說，由於曾從事醫療領域改進工作，因此有機會獲得更多相關資源。

喜瑞都 學區 加州

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