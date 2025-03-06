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爾灣民宅暗藏淫窟 警搗毀救4女 1華男被捕

爾灣訊
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男子涉嫌在爾灣民宅經營妓院被捕。（爾灣警局）
男子涉嫌在爾灣民宅經營妓院被捕。（爾灣警局）

南加橙縣富人區爾灣的一處民宅日前遭當局突擊，一華男涉嫌在此非法經營妓院被捕。據悉，嫌犯來自華人聚居城市蒙特利公園，四名女性受害者當場被解救。

根據KTLA 5電視台報導，2月26日，爾灣警方協同橙縣人口販運特別行動組（Orange County Human Trafficking Task Force），對一處疑似妓院的民宅進行搜查。

該妓院位華人聚居的爾灣市耶魯大道（Yale Avenue）、核桃大道（Walnut Avenue）附近。警方表示，在搜查該住所時，發現四名成年女性受害者、一名負責運營的男子、以及「幾件表明此處是妓院的物品」。

報導稱，經營這家妓院的嫌犯名叫倫富松（Fusong Lun，音譯），現年44 歲，來自蒙市，從姓氏看，應是華裔。此人涉嫌拉皮條、介紹賣淫以及持有管制物品被捕。四名女性受害者獲得相關援助並隨後被釋放。當局尚未公布更多信息，包括該妓院的運營時間、具體操作方式等，也沒有透露被害女性是不是華裔。

案件調查仍在進行中，任何知曉更多資訊的人，都可撥打爾灣警局電話949-724-7000。

爾灣 華人 華裔

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