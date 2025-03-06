洛杉磯華文作家協會歡慶新年

美國洛杉磯華文作家協會1日舉辦2025年會暨新年團拜，來自南加州各地華人作家歡聚一堂。（記者楊青/攝影）

美國洛杉磯 華文作家協會1日舉辦2025年會暨新年團拜，來自南加 各地華人 作家歡聚，期待新的一年文壇再結碩果。

年會在奇諾社區活動中心舉辦，中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺對洛杉磯華文作家協會創作不輟、碩果累累表示祝賀。

王太鈺為協會新舊理事會監交。新任會長王偉表示，洛杉磯是海外華文文學重鎮，美國洛杉磯華文作家協會，正是這片文學沃土上的重要力量。協會成立以來，匯聚來自中國大陸和海外華文文學界的知名作家與學者擔任顧問，並吸納老中青三代優秀作家，形成一支創作實力雄厚、影響廣泛的文學隊伍，創造很多優秀作品，為推動海外華文文學發展。

王偉介紹，在保持創作活力同時，洛杉磯華文作家協會還主辦四個刊物和一個網站，擴大華文文學傳播，包括《洛城文苑》、《洛城小說》、《洛城詩刊》以及《世界華文周刊洛杉磯專版》，為會員和海外文學愛好者提供展示作品的平台，鼓勵大家在創作更多更好的作品。

王偉表示，作為新任會長，期望新的一年繼續秉持作協傳承中華文化，繁榮華文文學的宗旨，搭建更廣闊的文學交流平台，凝聚更多優秀文學人才，收穫更豐碩創作成果。