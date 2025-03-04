支持消防局 亞凱迪亞華協辦募款晚會

精彩的文藝表演，為嘉賓帶來難忘的夜晚。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞 華人協會2日晚舉辦第42屆募款晚會，凝聚社區力量，支持該市消防局推廣的社區應急反應團隊（CERT）計畫、區域培訓中心（Regional Training Center）項目等，提升城市的整體應急救援能力。

視頻來源：記者邵敏

當天活動以「展望、參與、賦能」為主題，吸引數百位嘉賓、支持者出席，現場氣氛熱烈。晚會由華協會長郭蕾（Susan Guo）、消防局基金會理事Glenn歐陽主持。郭蕾表示，消防隊員是城市守護者、社區英雄，他們在緊急時刻逆行而上，保護居民安全，社區應全力支持他們的工作。

亞市消防局長孫振傑（Chen Suen），分享此次應對野火消防救援的真實經歷。雖然亞凱迪亞沒有直接遭受野火影響，但該市消防隊員不分晝夜，全力投入到周邊受災城市的救援中。孫振傑詳細介紹此次應對野火的經驗，以及未來與其他城市、部門合作的防災規畫。他表示，將讓社區志願者加入培訓，學習專業知識，與消防部門合作，提高居民對火災高風險區域的認知。

過去一年，亞市消防隊不僅保護本地居民，還積極參與多場加州 重大火災救援，包括伊頓野火（Eaton Fire）、寶馬山野火（Palisades Fire）等，九次出動支援全加州緊急支援行動，累計保護超過51.3萬英畝的土地免受火災侵害。

2日募款晚會不僅是對消防英雄的致敬，更是凝聚社區力量的盛宴。活動現場安排文藝表演、抽獎環節，以及最佳著裝情侶、晚禮服、台步風采等趣味評選，為嘉賓們帶來難忘的夜晚。國會議員趙美心（Judy Chu）、洛杉磯 縣政委員巴格（Kathryn Barger）代表、亞市五名市議員、市經理、以及眾多民選官員出席當天活動，他們高度讚揚消防英雄守護城市安全，同時肯定亞市華協的橋樑作用。