支持消防局 亞凱迪亞華協辦募款晚會
亞凱迪亞華人協會2日晚舉辦第42屆募款晚會，凝聚社區力量，支持該市消防局推廣的社區應急反應團隊（CERT）計畫、區域培訓中心（Regional Training Center）項目等，提升城市的整體應急救援能力。
視頻來源：記者邵敏
當天活動以「展望、參與、賦能」為主題，吸引數百位嘉賓、支持者出席，現場氣氛熱烈。晚會由華協會長郭蕾（Susan Guo）、消防局基金會理事Glenn歐陽主持。郭蕾表示，消防隊員是城市守護者、社區英雄，他們在緊急時刻逆行而上，保護居民安全，社區應全力支持他們的工作。
亞市消防局長孫振傑（Chen Suen），分享此次應對野火消防救援的真實經歷。雖然亞凱迪亞沒有直接遭受野火影響，但該市消防隊員不分晝夜，全力投入到周邊受災城市的救援中。孫振傑詳細介紹此次應對野火的經驗，以及未來與其他城市、部門合作的防災規畫。他表示，將讓社區志願者加入培訓，學習專業知識，與消防部門合作，提高居民對火災高風險區域的認知。
過去一年，亞市消防隊不僅保護本地居民，還積極參與多場加州重大火災救援，包括伊頓野火（Eaton Fire）、寶馬山野火（Palisades Fire）等，九次出動支援全加州緊急支援行動，累計保護超過51.3萬英畝的土地免受火災侵害。
2日募款晚會不僅是對消防英雄的致敬，更是凝聚社區力量的盛宴。活動現場安排文藝表演、抽獎環節，以及最佳著裝情侶、晚禮服、台步風采等趣味評選，為嘉賓們帶來難忘的夜晚。國會議員趙美心（Judy Chu）、洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）代表、亞市五名市議員、市經理、以及眾多民選官員出席當天活動，他們高度讚揚消防英雄守護城市安全，同時肯定亞市華協的橋樑作用。
據悉，亞市消防局正在籌建的區域培訓中心，將為消防員提供更專業的訓練設備與環境，提升救災能力，更好的守護城市安全。眾人慷慨解囊，為城市消防建設提供支持，贊助者包括Christine Lee、David Fu、Forest Lawn、馮圓銓、左光榮、Hilton Properties、Lily Liu、Sunday Xu、AFDF、AFFA、 APF、APO、Arcadia Historical Society、Youth 4 1st Responders、星七財務等。
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