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德國遊客自墨國入境 遭ICE拘留

編譯陳盈霖／綜合報導
德國遊客被ICE拘留，其朋友洛夫文期盼能快點釋放。（ABC）
德國遊客被ICE拘留，其朋友洛夫文期盼能快點釋放。（ABC）

衛報報導，總統川普（Trump）嚴打非法移民，一名持有免簽證證明的德國遊客，卻在聖地牙哥（San Diego）邊境遭拒絕入境，被美國移民暨海關執法局（ICE）無限期拘留，「一切宛如恐怖電影」。

1月25日，26歲的德國紋身藝術家布羅舍（Jessica Brösche）與剛搬到洛杉磯的美國好友設計師洛夫文（Amelia Lofving）在墨西哥蒂華納（Tijuana）見面，計畫一起越過邊境，從聖地牙哥進入洛杉磯。洛夫文說，布羅舍持有德國護照、入境免簽證證明，還有返回柏林（Berlin）的回程機票影本，但她仍被ICE官員拉到一旁進行第二次檢查，隨後被相關單位在聖地牙哥邊境的一間牢房內被拘留幾天，後被ICE帶到奧泰梅薩（Otay Mesa）拘留中心，至今一個多月。

「我只想回家，你知道嗎？」布羅舍在拘留所接受ABC電視台表示，「我真的很絕望」。根據KPBS報導，美國海關暨邊境保護局（CBP）指控布羅舍計畫在洛杉磯期間擔任紋身藝術家，違反簽證豁免計畫條款。根據ABC電視台，她被迫遭單獨監禁八天，「她說這就像一部恐怖電影，他們在不同房間裡尖叫，九天後她變得非常瘋狂，開始猛擊牆壁，關節都是血。」

洛夫文說，她曾詢問ICE是否可將布羅舍遣返墨西哥，但他們回答說，布羅舍缺乏合法居留權，她將被遣返回德國。洛夫文最初並不知道布羅舍被關在哪，也不知是否已被遣返，直到在網路上請求幫助，且使用聯邦被拘留者定位網站後，花了25天，才找到她的朋友，且被允許在拘留中心探視她。

德國遊客被ICE拘留，其朋友洛夫文期盼能快點釋放。（ABC電視台畫面）
德國遊客被ICE拘留，其朋友洛夫文期盼能快點釋放。（ABC電視台畫面）

邊境 德國 ICE

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