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打擊非法移民 ICE突襲民宅逮1母親

編譯陳盈霖／綜合報導
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ICE突襲南洛杉磯三戶民宅逮補一位母親。（KTLA5）
ICE突襲南洛杉磯三戶民宅逮補一位母親。（KTLA5）

KTLA 5電視台報導，川普（Donald Trump）總統第二任期僅開始一個多月，聯邦官員持續打擊非法移民，在包括洛杉磯在內全國各地進行逮捕行動。2月28日上午7至10時左右，有目擊者看見移民暨海關執法局（ICE） 官員突襲南洛杉磯Pico-Union地區三戶民宅，逮捕一位母親。

一位居民向KTLA表示，當聯邦官員持搜查令進入他家時，他正待在位於西10街（West 10th Place）附近的家中。「我剛洗完澡，以為這只是個普通周五，但沒想到有三人拿著槍指著我」，維斯克斯（Elvis Vasquez）說，「我很擔心我的弟妹們，因為我有一刻以為他們會把我媽帶走。」

他說︰「最終我媽並未被拘留，但我朋友的母親被帶走了。他們有搜查令，我們無法拒絕。」

一位不願透露姓名的目擊者稱，聯邦官員們把這些屋子弄得亂七八糟。「我知道他們進屋，進入地下室等地方，把一切弄得一團糟。」許多人表示他們相當害怕，「人們去上學或遛狗，然後你看到一堆卡車駛來，接走一整個家庭，這太可怕了。」目擊者說，「我不知道還有什麼事情發生，只希望事情能變得好些。」

ICE突襲南洛杉磯三戶民宅逮補一位母親。（取自KTLA5）
ICE突襲南洛杉磯三戶民宅逮補一位母親。（取自KTLA5）

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