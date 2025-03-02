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大型零排放商用卡車ZM北美總部 落腳芳塔那

記者楊青／芳塔那報導
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大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）宣布5月首批量產準備就緒，首年單綫單班產能期望達到5000至6000台。這也是大象汽車首次落地北美並在芳塔那建廠組裝。（記者楊青／攝影）
大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）宣布5月首批量產準備就緒，首年單綫單班產能期望達到5000至6000台。這也是大象汽車首次落地北美並在芳塔那建廠組裝。（記者楊青／攝影）

大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）28日宣布，今年5月首批量產準備就緒，首年單線單班產能期望達到5000至6000台。這也是大象汽車首次落地北美並在芳塔那建廠組裝。

大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）宣布5月首批量產準備就緒，首...
大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）宣布5月首批量產準備就緒，首年單綫單班產能期望達到5000至6000台。這也是大象汽車首次落地北美並在芳塔那建廠組裝。（記者楊青／攝影）

聖伯納汀諾縣、芳塔那市府代表以及南加州卡車行業人士參加了當天的量產啟動儀式，感謝大型汽車企業為當地創造工作機會和稅收。大象汽車北美執行長葉青介紹，ZM Trucks源自日本，專門從事智慧新能源商用車輛的研發、製造和銷售，產品去年開始在日本上市，今年5月將首次在美國量產，預計生產線會從單線單班過渡到單線雙班的產能，也就是年產量1萬至1萬2000台左右。

大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）宣佈，今年5月首批量產準備就...
大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）宣佈，今年5月首批量產準備就緒，首年單綫單班產能期望達到5000至6000台。這也是大象汽車首次落地北美並在芳塔那建廠組裝。（記者楊青／攝影）

葉青表示，目前全美的商用貨運卡車以汽油和柴油車為主，近年的清潔能源卡車主要是將油車改造成電車。芳塔那基地則是全新設計的純電平台，最大的優勢是電池放在汽車的兩個大樑中間，更高效更安全。

大象汽車北美執行長葉青（右）和北美卡車運輸協會會長關逾（左）。（記者楊青／攝影）
大象汽車北美執行長葉青（右）和北美卡車運輸協會會長關逾（左）。（記者楊青／攝影）

相關報告顯示，美國目前電動汽車在乘用車的滲透率為4%，商用車和貨運卡車的電動車不到1%。不過葉青表示，電動車的好處越來越被消費者認識，比如電動車的運營成本通常只有油車的一半左右，電動車的維修和保養也傳統的柴油車便宜很多，而且節省時間，電動車的零部件比油車少50%到60% ，也大大降低了故障機率，維修成本更低。

大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）宣布5月首批量產準備就緒，首...
大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）宣布5月首批量產準備就緒，首年單綫單班產能期望達到5000至6000台。這也是大象汽車首次落地北美並在芳塔那建廠組裝。（記者楊青／攝影）

參加當天啟動儀式的北美卡車運輸協會會長關逾表示，清潔能源卡車和氫能源的電動卡車對加州環保有特別重要意義，尤其是洛杉磯最有最大的港口城市，保護環境對每個人都很重要。他表示，目前美國商用貨運卡車市場主要使用汽油和柴油卡車，污染比較重，加州所有的柴油都經過特別處理，所以成本也比較高，每加侖的價格比普通汽油還多一塊錢。

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