大型零排放商用卡車ZM北美總部 落腳芳塔那

大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）宣布5月首批量產準備就緒，首年單綫單班產能期望達到5000至6000台。這也是大象汽車首次落地北美並在芳塔那建廠組裝。（記者楊青／攝影）

大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）28日宣布，今年5月首批量產準備就緒，首年單線單班產能期望達到5000至6000台。這也是大象汽車首次落地北美並在芳塔那建廠組裝。

大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）宣布5月首批量產準備就緒，首年單綫單班產能期望達到5000至6000台。這也是大象汽車首次落地北美並在芳塔那建廠組裝。（記者楊青／攝影）

聖伯納汀諾縣、芳塔那市府代表以及南加州 卡車行業人士參加了當天的量產啟動儀式，感謝大型汽車企業為當地創造工作機會和稅收。大象汽車北美執行長葉青介紹，ZM Trucks源自日本 ，專門從事智慧新能源商用車輛的研發、製造和銷售，產品去年開始在日本上市，今年5月將首次在美國量產，預計生產線會從單線單班過渡到單線雙班的產能，也就是年產量1萬至1萬2000台左右。

大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）宣佈，今年5月首批量產準備就緒，首年單綫單班產能期望達到5000至6000台。這也是大象汽車首次落地北美並在芳塔那建廠組裝。（記者楊青／攝影）

葉青表示，目前全美的商用貨運卡車以汽油和柴油車為主，近年的清潔能源卡車主要是將油車改造成電車。芳塔那基地則是全新設計的純電平台，最大的優勢是電池放在汽車的兩個大樑中間，更高效更安全。

大象汽車北美執行長葉青（右）和北美卡車運輸協會會長關逾（左）。（記者楊青／攝影）

相關報告顯示，美國目前電動汽車在乘用車的滲透率為4%，商用車和貨運卡車的電動車 不到1%。不過葉青表示，電動車的好處越來越被消費者認識，比如電動車的運營成本通常只有油車的一半左右，電動車的維修和保養也傳統的柴油車便宜很多，而且節省時間，電動車的零部件比油車少50%到60% ，也大大降低了故障機率，維修成本更低。

大型零排放商用卡車公司ZM Trucks（大象汽車）宣布5月首批量產準備就緒，首年單綫單班產能期望達到5000至6000台。這也是大象汽車首次落地北美並在芳塔那建廠組裝。（記者楊青／攝影）

參加當天啟動儀式的北美卡車運輸協會會長關逾表示，清潔能源卡車和氫能源的電動卡車對加州環保有特別重要意義，尤其是洛杉磯最有最大的港口城市，保護環境對每個人都很重要。他表示，目前美國商用貨運卡車市場主要使用汽油和柴油卡車，污染比較重，加州所有的柴油都經過特別處理，所以成本也比較高，每加侖的價格比普通汽油還多一塊錢。