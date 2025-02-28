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亞凱迪亞市長高卿 獲任命加州城市聯盟理事

記者邵敏／亞凱迪亞報導
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加州城市聯盟執行理事合影。(亞市市府提供)
加州城市聯盟執行理事合影。(亞市市府提供)

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市長高卿（Dr. Michael Cao），20日被任命為加州城市聯盟（League of California Cities）理事會成員，任期一年。

亞凱迪亞市長高卿（左三）20日被任命為加州城市聯盟理事會成員。(亞市市府提供)
亞凱迪亞市長高卿（左三）20日被任命為加州城市聯盟理事會成員。(亞市市府提供)

高卿加深了加州城市聯盟的參與度，並擴大對亞凱迪亞的倡導力度。對於被任命為理事會成員，將承擔更大的責任，他表示榮幸，「加州城市聯盟在倡導城市發展方面發揮著關鍵作用，凝聚各城市的聲音，共同推動全州的積極變革。在這個新職位上，我期待進一步確保我們社區的優先事項得到重視。」

2024年8月，加州城市聯盟洛杉磯縣分會正式任命高卿為主席。自上任以來，他積極推動第36號提案（Proposition 36），致力於加強亞凱迪亞及周邊地區的公共安全。隨著該提案的通過，高卿正在籌備「第36號提案實施論壇」，並計劃今年春季舉行。屆時，該論壇將匯聚包括洛縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）、洛縣警局局長盧納（Robert Luna）、沙加緬度檢察長Thien Ho等重要領導人及官員，共同探討該提案在全州範圍內的實施計畫。

高卿2022年當選亞凱迪亞市議員，並於2024年7月16日宣誓就任亞市市長。他長期致力於公共服務，並始終堅定回饋社區。高卿曾服役美國空軍、授銜少校（Major）長達十年，領導重癥空運醫療隊（Critical Care Airlift Team）。憑藉對退伍軍人的深刻了解，他在加州城市聯盟內成立首個退伍軍人成員小組（Veterans Member Group），為聯盟成員中的民選官員提供平台，以審查和提出有助於支持退伍軍人權益的立法方案。

加州城市聯盟成立於1898年，代表著加州476個城市，其理事會負責聯盟的整體方向與發展規劃。

加州 亞凱迪亞 洛縣

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