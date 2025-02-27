亞凱迪亞社區籌集10萬元 援助學區受災員工

亞凱迪亞市社區代表向學區總監David Vannasdall博士（左二）轉贈一張10萬美元支票，慰問所有失去家園的教職員工和家庭。（AUSD提供）

伊頓野火（Eaton Fire）是加州 歷史上最具破壞性的野火之一，不僅燒毀艾塔迪那（Altadena）山麓及其周圍超過 1萬4000英畝土地，還摧毀超過9000棟建築並造成17人死亡。華人過半的亞凱迪亞 聯合學區 （Arcadia Unified）也有近30名員工、學生和家屬成為受害者。

當火焰仍在燃燒時，許多亞凱迪亞人看著電視上播放的令人心碎畫面，都想做些什麼幫助災民。亞凱迪亞市中心改善協會與亞凱迪亞教育基金會聯手，迅速為該學區所有失去家園的員工和家庭籌集資金。在2月上旬舉行的亞凱迪亞市中心農曆新年慶典上，他們向聯合學區教育總監David Vannasdall捐贈一張10萬美元支票，向學區災戶表達慰問和鼓勵。

學區的斯托克（Baldwin Stocker）小學校長布朗（Kelsey Brown）說，「『感激』這個詞，不足以形容他的感受。此次善舉向包括我兒子在內的許多人表明，即使在最黑暗時刻，周圍也有一個充滿關懷和善意的社區。你們的行動，將我們的損失轉化為社區的力量和同理心的思考，這就是亞凱迪亞的特別之處。」

亞凱迪亞學區小學校長布朗（左）和兒子Calder，在艾塔迪那住家的廢墟前拉橫幅感謝急救人員。（AUSD提供）

布朗和她的兒子（Longley Way小學五年級生），自住宅在火災中化為灰燼後，就借住在姊姊家的一個小房間裡。布朗在給朋友和同事的電子郵件中說道，「從在寒夜裡為我們送來保暖衣服，到讓我們振奮精神的貼心卡片，到幫助我們維持日常生活的必需品，再到給我們希望的慷慨捐助，在我們最需要幫助的時候，你們用雙手擁抱我們。」

該學區的學校心理學家兼行為分析師埃雷拉 (Karina Herrera)也是在野火中失去家園的受害者之一，她將漫長的康復之路，描述為另一份全職工作。她說，「每天早上起床第一件事，就是打電話，與保險公司溝通、試圖找房子。有那麼多事情要做，而晚10時還在打電話，日復一日重複同樣的工作，同時還要努力完成本職工作」。

亞凱迪亞聯合學區家庭的捐款活動將持續到2月28日，民眾可以透過Arcadia教育基金會的網站www.aefk12.org直接捐款。