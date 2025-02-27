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南加州退伍軍人協會團拜 百人齊聚同歡

記者張庭瑜／蒙特利公園市報導
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大合照。（記者張庭瑜／攝影）
大合照。（記者張庭瑜／攝影）

加州退伍軍人協會2025年新春團拜暨新增聘顧問、理監事授證儀式餐會，日前在蒙特利公園市舉行。活動為七位新顧問及14位新任常務理監事舉行授證儀式，全體理監事在駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀的見證下宣誓。活動反應熱烈，近百僑界人士共襄盛舉。

理事長楊震南表示，感謝各界支持與協助，並向大家拜年。榮譽理事長、前大使袁健生說，身處海外，也應傳承新年團拜的傳統習俗。他讚揚楊震南接任以來規畫周詳，舉辦多項活動皆反響熱烈。

紀欽耀表示，軍旅生涯對人生影響深遠，讓他更珍惜台美關係的發展，並對退伍軍人表達最...
紀欽耀表示，軍旅生涯對人生影響深遠，讓他更珍惜台美關係的發展，並對退伍軍人表達最深敬意。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀偕同夫人出席，他在致詞時分享當兵時結識夫人的經歷，代表政府向所有退伍軍人表達最深敬意。他表示，軍旅生涯對人生影響深遠，亦讓他更珍惜台美關係發展。

楊震南表示，退伍軍人協會將持續推動各項活動，促進僑界團結，並提供退伍軍人更多服務...
楊震南表示，退伍軍人協會將持續推動各項活動，促進僑界團結，並提供退伍軍人更多服務與支持。（記者張庭瑜／攝影）

羅省中華會館主席聶澤英肯定退伍軍人協會對社區的貢獻，讚揚楊震南熱心公益、辦事認真。泛美中華會館聯誼會執行長張自豪則表示，退伍軍人協會在海外發展蒸蒸日上，令人欣慰。

中國大專院校聯合校友會會長曾翔瑜指出，退伍軍人奉獻青春歲月，退伍後仍持續為僑社服務，令人敬佩。加州台灣同鄉聯誼會會長諸錦琪表示，他對軍人弟兄團結一致深表感動。

在紀欽耀（左四）的見證下，全體理監事宣誓效忠會務發展。（記者張庭瑜／攝影）
在紀欽耀（左四）的見證下，全體理監事宣誓效忠會務發展。（記者張庭瑜／攝影）

大會隨後舉行新任顧問及理監事授證儀式，由袁健生頒發聘書給7位新聘顧問，包括聶澤英、遲景林、曾翔瑜、韓和元、賴泱璇、須國勇及郭文彬。楊震南則頒發聘書給14位新任常務理監事，包括楊家淦、陳飛虎等。並在紀欽耀監誓下，全體理監事宣誓效忠會務發展，承諾遵守當地法令、貫徹本會宗旨、竭力服務僑界。

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