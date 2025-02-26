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遊環球影城摔傷 脊椎嚴重受損 老婦獲賠725萬

洛杉磯訊
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一名老婦在環球影城的遊樂設施上摔倒受傷提起訴訟，近日獲判賠償725萬美元。（記者劉子為/攝影）
一名老婦在環球影城的遊樂設施上摔倒受傷提起訴訟，近日獲判賠償725萬美元。（記者劉子為/攝影）

一名亞利桑納州的老婦在加州聯邦法院提起訴訟，並於近日獲判725萬美元賠償。據報導，她於兩年多前在好萊塢環球影城哈利波特禁忌之旅」（Harry Potter and the Forbidden Journey）遊樂設施中受重傷，導致脊椎嚴重受損。

74歲的莫里森（Pamela Morrison）於2022年9月與孫子一同遊玩該樂園時，因安全帶無法正常固定，被工作人員要求離開遊樂設施。然而離開時，她在從移動步道踏上固定地面時滑倒，導致脊椎遭受壓碎性損傷。洛杉磯時報引述莫里森在法庭文件中的陳述，「當時步道仍在移動，我一隻腳踩在上面，另一隻腳則已踏上固定的地面，結果整個人被甩倒。」 莫里森在庭審中作證時表示，自從她摔倒後，背部一直疼痛難忍，影響了日常生活，她無法再做家務、旅行，甚至無法與孫兒們一同再去遊樂園。

莫里森的律師克魯斯（Taylor Kruse）在審判過程中表示，環球影城員工未能及時停止移動步道，導致她在未確保安全的情況下離開遊樂設施，因此應對這起事故負責。根據2月21日的法庭文件，陪審團裁定環球影城需賠償莫里森725萬美元，其中包括200萬美元的過去損害賠償、500萬美元的未來損害賠償，以及25萬美元的未來醫療費用。

對於法院的裁決，克魯斯透過電子郵件向橙縣紀事報表示，「正義得到了伸張。」

哈利波特禁忌之旅遊樂設施是一個以「哈利波特」系列為主題的沉浸式室內過山車，遊客可以身臨其境進入霍格華茲魔法學校，跟隨哈利、妙麗和榮恩一起經歷一系列魔法冒險。該設施位於好萊塢環球影城的魔法世界區域，自開放以來一直深受粉絲們的喜愛。

哈利波特 環球影城 好萊塢

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