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洛杉磯弗里茲藝博會 中國畫廊參展成挑戰

記者劉子為/聖塔蒙尼卡報導
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2025年的洛杉磯弗里茲藝博會於2月20日至23日圓滿舉辦。（記者劉子為/攝影）
2025年的洛杉磯弗里茲藝博會於2月20日至23日圓滿舉辦。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯弗里茲藝博會（Frieze Los Angeles）20日至23日在聖塔蒙尼卡機場（Santa Monica Airport）圓滿舉辦，本屆藝博會共有來自20個國家的97家畫廊參展，為期四天的展會吸引了約三萬名訪客。四天內，來自世界各地的畫廊、藏家、參觀者在此共襄盛舉，其中不乏來自華語世界的身影，但較疫情之前有所減少。

本次來自華語國家的參展畫廊僅兩家，包括來自上海的Bank畫廊，負責人馬修（Mathieu Borysevicz）表示，中國當代藝術在國際藝博會上的發展仍在持續，但疫情後國際市場對中國藝術的接受度發生一定變化。疫情三年的隔離影響各類文化交流，包括展覽、藝術家駐留計畫等，導致當前國際藝術市場上中國畫廊的參與度相對較低。此外，當前的國際貿易環境，包括美中貿易戰帶來的關稅問題，對中國畫廊的國際發展也構成挑戰。關稅增加導致藝術品價格上升，影響交易成本，進一步加大畫廊進入國際市場的難度。

馬修指出，這種挑戰不僅來自疫情帶來的交流中斷，也與全球政治經濟環境變化有關。他認為中國藝術在當代藝術市場的影響力仍然存在，但需要更大努力來適應和拓展市場。例如，他提到他們此次帶來的一位藝術家在亞洲市場表現活躍，但在美國市場仍然需要從零開始建立影響力。

此外，馬修也談及中國藝術家的作品在當代藝術中的全球化趨勢。他指出，當今藝術創作已經高度融合國際視野，不再局限於明顯的地域特徵。他舉例說明，當今許多中國藝術家在作品中運用人工智慧、電腦渲染等技術，這些語言已成為全球當代藝術的共同語彙。

儘管面臨種種挑戰，Bank畫廊仍積極參與國際博覽會，以拓展中國當代藝術在全球市場的影響力。馬修認為，當代藝術的發展需要不斷適應環境變化，並對市場做出積極回應。儘管目前中國畫廊在國際藝術市場的比例仍然較小，但透過持續努力與創新，未來仍有廣闊的發展空間。

本次參展的來自華語世界的畫廊僅兩家，包括來自上海的Bank畫廊。（Instagr...
本次參展的來自華語世界的畫廊僅兩家，包括來自上海的Bank畫廊。（Instagram @mabzchina）
四天內，來自世界各地的畫廊、藏家、參觀者在此共襄盛舉。（記者劉子為/攝影）
四天內，來自世界各地的畫廊、藏家、參觀者在此共襄盛舉。（記者劉子為/攝影）

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