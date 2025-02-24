趁寶馬山野火 從燒毀住宅內竊取骨董 女賊落網

加州公路警局逮捕一名趁洛杉磯寶馬山野火期間搶劫受災住宅的嫌犯，她身穿支持寶馬山社區的Ｔ恤。（取材至CHP Southern x平台）

洛杉磯 寶馬山野火（Palisades Fire）災區發生趁火打劫案件，加州 公路巡警局（California Highway Patrol，CHP）21日宣布，成功逮捕一名涉嫌搶劫受災住宅的瓦倫西亞（Valencia）女子。嫌犯馬斯蒂（Karen Mastey）被控從燒毀住宅內竊取骨董，現已依重大盜竊罪移送法辦。

根據ABC7電視台的報導，加州公路巡警局西谷分局（CHP West Valley Division）表示，案件發生20日下午1時許，轄區員警接獲民眾報案指稱，寶馬山一處遭大火波及的住宅遭人侵入行竊。警方獲報後立即趕赴現場，但未能當場逮獲竊賊。據悉，受害屋主提供了嫌犯及其座車的詳細描述，警方循線追查，發現涉案車輛登記地址位於瓦倫西亞。

隨後，加州公路巡警紐霍爾（Newhall）分局警員根據線報展開搜捕，成功在嫌犯住處將其逮捕。當場在馬斯蒂身上查獲受災民宅內失竊的骨董。嫌犯隨即被移送至洛杉磯縣警局聖塔克拉利塔（Santa Clarita Valley）分局羈押。

加州公路巡警南區指揮官馬加里斯（Chris Margaris）對此表示：轄區警員在此非常時期展現的高度執法效率。他們迅速行動，不僅有效保護了災民財產，更防止了進一步的損害發生。這充分體現了加州公路巡警的卓越傳統與服務精神。

針對災區治安問題，州議會目前正在審議AB 469法案。該法案提出將災區搶劫行為從輕罪提升為重罪，最高刑期從現行一年延長至四年。洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）力挺此項修法，強調嚴懲趁火打劫不法分子的決心。據了解，該法案已獲得沙加緬度（Sacramento）兩黨議員的支持，各界普遍期待儘速通過，以有效遏止類似不法情事。