艾默生學院民調：54%加州選民支持高鐵

加州州長紐森（中立者）1月6日在貝克斯菲參加高鐵動土儀式。（州長辦公室提供）

加州 高鐵工期一延再延、經費還不斷飆高，新任聯邦政府更是常拿高鐵開刀。不過由KTLA電視台之母公司Nexstar Media委託艾默生學院（Emerson College）進行，發現54%的選民認為高鐵是應該進行的工程。

這項民調 受訪者約在1000人，在95%的信心水準下，誤差為正負百分之3。民調的特別之處在於，艾默生學院不提供高鐵的資料，由受訪者依據自己所看、所聽、所知做出回答。

這次的支持度與2022年柏克萊加大、洛杉磯 時報合作的民調數據相仿，當時有56%的選民支持高鐵。高鐵局官員則回應，艾默生學院的數據證明了高鐵是受民眾支持的，並且希望舊金山至洛杉磯的高鐵能夠盡快完成。

不過，民調數據還是受到共和黨人質疑。加州參議會少數黨領袖、共和黨籍的瓊斯（Brian Jones）批評，高鐵已經超出預算950億美元，而且還嚴重落後期程，更不知道何時才能完工。

另外，他也批評僅僅千餘人的民調，怎能反映2200萬選民的想法。不過，根據統計學與民調方式的已有研究指出，抽樣件數就算在1000上下，多半為1024，只要符合母體分布比例，或經過加權調整，仍能反映實際情形。

KTLA另外點出，雖然高鐵的民意支持過半，但計畫本身仍有變數：高鐵局督察室近期示警，171哩的麥賽德－貝克斯菲路段恐怕無法在2033年完工，舊金山─洛杉磯更是遙遙無期。

不過高鐵局仍是信心滿滿，認為全線既然都已通過環評，動工指日可待，完工日期只會早於預期。目前高鐵局已經支出130億美元，105億美元來自加州政府預算。