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內陸女店東遭槍殺 分居夫涉買兇

聖伯納汀諾訊
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被拘捕五名嫌犯。（KTLA截圖）
被拘捕五名嫌犯。（KTLA截圖）

加州內陸聖伯納汀諾市（San Bernardino）2025年初發生一起震驚當地的買兇謀殺案，該案近日取得重大進展，警方18日宣布逮捕五名涉案嫌犯，並指出這起案件的主謀疑為受害者的分居丈夫。

據KTLA電視台報導，受害者托芮絲（Yesenia "Jessica" Torres），44 歲，是聖伯納汀諾Burger Point餐廳的業者。2025年1月 10日，她在餐廳外遭人當街槍殺。據聖伯納汀諾警局（SBPD）公布的監控視頻顯示，案發時托芮絲與一名男子發生言語爭執，隨後短暫肢體衝突，嫌犯隨即拔槍連開九槍，她試圖躲避跑到餐廳門口時遭受致命槍擊

在18日警方召開的新聞發布會上，聖伯納汀諾縣警探馬汀內斯（Dominick Martinez）表示，據警方調查發現，五名嫌犯皆與受害者的分居丈夫、53歲的雷維萊斯（Sergio Reveles）有關，並與夫妻共同經營的一家公司有所聯繫。警方認為，這起謀殺陰謀源於兩人多年來持續升級的離婚糾紛，並因兩人在洛杉磯、聖伯納汀諾和河濱縣共同持有的數百萬美元資產而進一步惡化。

馬汀內斯警探表示，有證據顯示，嫌犯在案發前已跟蹤受害者數個月。警方確認，其中一名嫌犯37歲的魯埃拉斯（Reynaldo Ruelas）是另一名嫌犯54歲的Arnoldo Ruelas的兄弟，而Arnoldo Ruelas則受僱於第三名嫌犯42歲的佩雷斯（Juan Perez），後者是這對夫妻擁有的一家公司承租人。此外，第五名嫌犯是31歲的利亞馬斯（Gerardo Llamas）。

據報導，警方調查執行了七張搜查令，搜查與嫌犯相關的住宅，並查獲數十萬美元現鈔、槍枝、以及懷疑是槍擊當天嫌犯所穿的衣物。聖伯納汀諾縣地檢署檢察官安德森（Jason Anderson）表示，五名嫌犯均面臨謀殺指控，並據特殊情節，包括埋伏行兇、謀財害命，以及搶劫犯罪等。案件細節仍在進一步調查中。

查獲槍枝及現鈔。（警方提供）
查獲槍枝及現鈔。（警方提供）

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