我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

洛杉磯聯合學區手機禁令 今起生效

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯聯合學區手機禁令自18日生效。（KTLA 5電視台畫面）
洛杉磯聯合學區手機禁令自18日生效。（KTLA 5電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，洛杉磯聯合學區（LAUSD）一項手機禁令18日生效。儘管各學校政策可能略有不同，但共同的規定是：手機在校時，包括午餐時間，需保持關機且妥善存放。該禁令於去年6月由學區教委會批准，希望提高學生參與度、減少霸凌並改善心理健康。

一些學校可能選擇將手機鎖起來，或置放於教室專用存取架上，也可能讓學生將手機放入背包內。在校期間若被發現使用手機，手機或會被學校沒收，面臨其他紀律處分等。若因健康需求、個別化教育計畫（Individualized Education Program，IEP）或翻譯用途而使用手機則屬例外。

洛杉磯聯合學區總監卡瓦略（Alberto Carvalho）去年11月表示，「學生終於可在正常的校園時間遠離手機，讓他們做回真正的孩子，與同伴社交互動，不會在課堂上分心。」

加州各公立校園正密切注意這個全國第二大學區的手機禁令。去年8月，加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署一項全州性「無手機校園法案」（Phone-Free School Act），要求所有學區限制校園內智慧型手機使用。「我們知道過度使用智慧型手機會增加焦慮、抑鬱和其他心理健康問題，但我們有能力介入。這項新法律將幫助學生專注學術、社會發展及他們眼前的世界，而不是螢幕」紐森說。

學區 洛杉磯 加州

上一則

河濱縣警察局長 宣布參選加州州長

下一則

NASA研究：全州多處濱海區 下沉速度快過海平面上升

延伸閱讀

南加內陸河濱縣警察局長 宣布競選加州州長

南加內陸河濱縣警察局長 宣布競選加州州長
預算短缺 北加聖荷西又有一學區可能關校

預算短缺 北加聖荷西又有一學區可能關校
紐森向川普靠攏 否決民主黨同僚移民提案

紐森向川普靠攏 否決民主黨同僚移民提案
加州州長對無證移民態度 向川普靠攏

加州州長對無證移民態度 向川普靠攏
黃海倫獲任洛縣高院法官 高院首對華人法官夫婦

黃海倫獲任洛縣高院法官 高院首對華人法官夫婦
州長縣長齊上陣 嚴防災區土石流

州長縣長齊上陣 嚴防災區土石流

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25
不少華人家長反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家。此為示意圖。(pexels)

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

2025-02-10 15:31

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世