洛杉磯聯合學區手機禁令 今起生效

洛杉磯聯合學區手機禁令自18日生效。（KTLA 5電視台畫面）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，洛杉磯聯合學區 （LAUSD）一項手機禁令18日生效。儘管各學校政策可能略有不同，但共同的規定是：手機在校時，包括午餐時間，需保持關機且妥善存放。該禁令於去年6月由學區教委會批准，希望提高學生參與度、減少霸凌並改善心理健康。

一些學校可能選擇將手機鎖起來，或置放於教室專用存取架上，也可能讓學生將手機放入背包內。在校期間若被發現使用手機，手機或會被學校沒收，面臨其他紀律處分等。若因健康需求、個別化教育計畫（Individualized Education Program，IEP）或翻譯用途而使用手機則屬例外。

洛杉磯聯合學區總監卡瓦略（Alberto Carvalho）去年11月表示，「學生終於可在正常的校園時間遠離手機，讓他們做回真正的孩子，與同伴社交互動，不會在課堂上分心。」

加州 各公立校園正密切注意這個全國第二大學區的手機禁令。去年8月，加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署一項全州性「無手機校園法案」（Phone-Free School Act），要求所有學區限制校園內智慧型手機使用。「我們知道過度使用智慧型手機會增加焦慮、抑鬱和其他心理健康問題，但我們有能力介入。這項新法律將幫助學生專注學術、社會發展及他們眼前的世界，而不是螢幕」紐森說。