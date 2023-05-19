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慶亞裔月 華美博物館推系列活動

記者朱敏梓／洛杉磯報導
華美博物館「波霸秀」。（記者朱敏梓/攝影）
華美博物館「波霸秀」。（記者朱敏梓/攝影）

為慶祝每年5月份的「美國亞太裔傳統月」，華美博物館準備一系列的視像及現場項目，彰顯美國亞裔社區的多元文化。

華美博物館5月18日和華埠圖書館合作舉辦廣受家長及兒童歡迎的視像活動《兒童故事時間》。活動由Bitty Bao Books客座作者暨創始人陳妍如主持，她分享她的雙語兒童讀物，並向觀眾示範製作有趣的龍舟工藝。

5月23日（周二）晚上6時30分，華美博物館將在館內，和民眾共同緬懷著名攝影記者李揚國 (Corky Lee) 的生命與遺產，該活動包括放映紀錄片《Dear Corky》；影片導演Curtis Chin、影片剪輯Kenneth Eng、美國亞裔記者協會全國理事Jireh Deng，以及華美博物館之友董事會主席阮桂銘 (Dr. Gay Yuen) ，將分享李揚國的生平事蹟及貢獻。

過去50多年來，來自紐約的攝影師李揚國拍攝了他的華埠家鄉，以及美國各地的亞裔社區。憑藉強烈的社會正義感，他充滿熱誠地捕捉了活動家、名人及一般英雄等情景的照片達十萬多張，在疫情期間李揚國不幸染上新冠逝世。

第三個慶祝項目則是「波霸奶茶」研討會。5月31日（周三）晚上6時30分，「波霸秀」聯合策展人潘和燕 、食品歷史學家陳勇以及作家鄭怜欣將一起探索「波霸」這種跨文化現象的起源故事，以及「波霸」對於亞太裔的深遠意義。華美博物館月前推出的「波霸秀：歷史、擴傳、第三空間」多媒體展覽，展期至明年1月7日。

有關華美博物館慶祝「美國亞太裔傳統月」的活動詳情，民眾可前往華美博物館官網camla.org。

博物館 李揚國 亞裔

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