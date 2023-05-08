我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：美重手制裁 中國加速研發不依賴最新晶片的AI技術

德州商場槍案／目擊者：母捨命為幼子擋彈、1少女血肉模糊

喜瑞都社區學院 嘉許亞太裔貢獻

洛杉磯訊
喜瑞都社區學院慶祝5月亞太裔傳統月。（讀者提供）
喜瑞都社區學院慶祝5月亞太裔傳統月。（讀者提供）

5月是亞太裔傳統月，喜瑞都社區學院（Cerritos Community College）今年亞太裔傳統月主題是強化社區聯繫，並於日前舉行慶祝活動。喜瑞都社區學院理事會主席劉昕博士説，亞太裔社區有很多來自不同地方的族群，不同文化，希望通過這次活動來嘉許亞太裔對社區作出的貢獻， 同時也分享亞太裔文化。

喜瑞都社區學院邀請社區各族裔一起來慶祝亞太裔傳統月。來自阿提夏（ Artesia） 市的金鈴舞蹈學院成年班才華橫溢的舞者，表演了優美的中國傳統舞蹈 《杏花天鷹》、《晨光曲》、《長安仕女》 《神話》，舞者嫚妙的舞姿將聚集在學生中心的觀眾帶進古老的唐朝， 所有觀眾看得如醉如痴。

喜瑞都學院也邀請了菲律賓裔、洛杉磯加州大學菲爾丁公共衛生學院國家教育安全與保障研究所所長Frank Quiambao，作為主講人。Quiambao博士鼓舞人心地講述了他從卑微的出身，到最高級別的教育管理，以及他在成長過程中缺乏菲律賓或其他亞裔榜樣的經歷。他強調學生在追求學業和職業生涯時，需要找到榜樣和導師。 

山景城學區學區總裁Raymond Andry代表加州財務長馬世雲，頒發獎狀給喜瑞都學院多年來一直支持亞太裔。

喜瑞都學院烹飪藝術系的學生為滿座的人群準備了美味的全亞洲自助午餐，同時也為他們以後在餐飲業的職業生涯做準備，學生們都練就了一身做大廚的本事。

喜瑞都社區學院慶祝5月亞太裔傳統月。（讀者提供）
喜瑞都社區學院慶祝5月亞太裔傳統月。（讀者提供）
喜瑞都社區學院慶祝5月亞太裔傳統月，右三是喜瑞都社區學院理事會主席劉昕博士。（讀...
喜瑞都社區學院慶祝5月亞太裔傳統月，右三是喜瑞都社區學院理事會主席劉昕博士。（讀者提供）

喜瑞都 加州大學 教育

上一則

5月亞太傳統月 歡樂登場

下一則

洛城新語／遇到零元購 是否見義勇為？

延伸閱讀

法拉盛居民反建賭場 抗議奧伯利提案

法拉盛居民反建賭場 抗議奧伯利提案
華埠宣傳社區安全 亞當斯現身力挺

華埠宣傳社區安全 亞當斯現身力挺
APAPA啟動傳統月慶典 凝聚力量亞裔

APAPA啟動傳統月慶典 凝聚力量亞裔
慶亞太裔傳統月 華裔音樂家獻藝

慶亞太裔傳統月 華裔音樂家獻藝
ABC聯合學區任命新總監 Gina Zietlow博士本月15日上任

ABC聯合學區任命新總監 Gina Zietlow博士本月15日上任
ABC聯合學區任命新教育總監

ABC聯合學區任命新教育總監

熱門新聞

女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37
原價32.88元的小熊砂鍋，售價2.30元。（受訪者提供）

砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙

2023-05-03 13:42
華女每天接到數十個垃圾電話、騷擾電話，讓她非常困擾。（受訪者提供）

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

2023-05-02 02:20
牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
洛杉磯某知名紅燈區，近期站街女似乎逐漸增加。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱暗訪LA紅燈區 新法縱容站街女？

2023-05-02 21:47

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎