喜瑞都社區學院 嘉許亞太裔貢獻

喜瑞都社區學院慶祝5月亞太裔傳統月。（讀者提供）

5月是亞太裔傳統月，喜瑞都 社區學院（Cerritos Community College）今年亞太裔傳統月主題是強化社區聯繫，並於日前舉行慶祝活動。喜瑞都社區學院理事會主席劉昕博士説，亞太裔社區有很多來自不同地方的族群，不同文化，希望通過這次活動來嘉許亞太裔對社區作出的貢獻， 同時也分享亞太裔文化。

喜瑞都社區學院邀請社區各族裔一起來慶祝亞太裔傳統月。來自阿提夏（ Artesia） 市的金鈴舞蹈學院成年班才華橫溢的舞者，表演了優美的中國傳統舞蹈 《杏花天鷹》、《晨光曲》、《長安仕女》 《神話》，舞者嫚妙的舞姿將聚集在學生中心的觀眾帶進古老的唐朝， 所有觀眾看得如醉如痴。

喜瑞都學院也邀請了菲律賓裔、洛杉磯加州大學 菲爾丁公共衛生學院國家教育 安全與保障研究所所長Frank Quiambao，作為主講人。Quiambao博士鼓舞人心地講述了他從卑微的出身，到最高級別的教育管理，以及他在成長過程中缺乏菲律賓或其他亞裔榜樣的經歷。他強調學生在追求學業和職業生涯時，需要找到榜樣和導師。

山景城學區學區總裁Raymond Andry代表加州財務長馬世雲，頒發獎狀給喜瑞都學院多年來一直支持亞太裔。