喜瑞都社區學院 嘉許亞太裔貢獻
5月是亞太裔傳統月，喜瑞都社區學院（Cerritos Community College）今年亞太裔傳統月主題是強化社區聯繫，並於日前舉行慶祝活動。喜瑞都社區學院理事會主席劉昕博士説，亞太裔社區有很多來自不同地方的族群，不同文化，希望通過這次活動來嘉許亞太裔對社區作出的貢獻， 同時也分享亞太裔文化。
喜瑞都社區學院邀請社區各族裔一起來慶祝亞太裔傳統月。來自阿提夏（ Artesia） 市的金鈴舞蹈學院成年班才華橫溢的舞者，表演了優美的中國傳統舞蹈 《杏花天鷹》、《晨光曲》、《長安仕女》 《神話》，舞者嫚妙的舞姿將聚集在學生中心的觀眾帶進古老的唐朝， 所有觀眾看得如醉如痴。
喜瑞都學院也邀請了菲律賓裔、洛杉磯加州大學菲爾丁公共衛生學院國家教育安全與保障研究所所長Frank Quiambao，作為主講人。Quiambao博士鼓舞人心地講述了他從卑微的出身，到最高級別的教育管理，以及他在成長過程中缺乏菲律賓或其他亞裔榜樣的經歷。他強調學生在追求學業和職業生涯時，需要找到榜樣和導師。
山景城學區學區總裁Raymond Andry代表加州財務長馬世雲，頒發獎狀給喜瑞都學院多年來一直支持亞太裔。
喜瑞都學院烹飪藝術系的學生為滿座的人群準備了美味的全亞洲自助午餐，同時也為他們以後在餐飲業的職業生涯做準備，學生們都練就了一身做大廚的本事。
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5月亞太傳統月 歡樂登場
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