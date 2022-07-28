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競選橙縣縣委 Sunny Park：加大執法力度

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
橙縣第四區縣政委員候選人Sunny Park和洛杉磯世界日報社長于趾琴（朱敏梓／攝影）
橙縣第四區縣政委員候選人Sunny Park和洛杉磯世界日報社長于趾琴（朱敏梓／攝影）

橙縣第四區縣政委員候選人Sunny Park，27日拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴，分享競選理念，希望能為橙縣帶來「真切的改變」，同時，作為亞裔美國人，她很關注亞裔社區，致力於為亞裔社區爭取公平和權益。

Sunny Park 自2021年起擔任普安那公園（Buena Park）市長，她是第一位擔任此職位的亞太裔女性。她表示，橙縣有高達17%的亞裔居民，自己也是亞裔，希望可以深入了解亞裔的需要，團結亞裔，代表亞裔發聲。對於亞裔居民關心的種族仇恨犯罪和社會治安問題，她認為，最首要的就是加大執法力度，其次教育和宣傳也很重要，因為亞裔往往不知道自己為何被攻擊，也缺少如何控告仇恨案件的知識，因此要確保公平和公正，讓這些仇恨犯罪事件得到妥善解決。

此外，對於亞裔、尤其是年長人群，語言溝通可能是障礙，她若上任希望能夠提供更多的公共服務，為亞裔帶來語言上的便利。

她的競選理念是「真正的改變，真正的結果」（Real Change, Real Results），她認為對於橙縣來說，最需要注重三方面的改變，分別是公共健康，小企業發展以及遊民問題。對於公共健康，Sunny表示，許多居民其實並不知道政府可以提供怎樣的幫助，因此政府需要讓居民知道可用的公共健康資源，尤其是對亞裔而言，還應該提供語言翻譯的服務。此外，政府應該保證公共健康預算分配公平，確保所有群體都可以接收到公共健康信息。

在擔任普安那公園市市長期間，她就一直專注於幫助當地企業，尤其是疫情期間為當地小企業提供許多幫助，普安那公園市是橙縣第一個建立「美國小企業救助金計畫」的城市。她認為，小企業牽動著無數家庭，縣政府應該提供財務上的援助計劃，尤其是對特殊時期例如疫情下遇到困難的小企業。她還強調網絡的作用，希望能幫助小企業提供合適的平台，建立自己的線上網站和服務，從而更好的進行營銷和宣傳。

她並表示，遊民問題是重要議題，她希望通過僱用更多的社會工作者，和擴大支持性住房來解決無家可歸者問題，幫助他們增加獲得心理健康服務、藥物和酒精治療以及職業培訓計劃的機會。

Sunny Park 是橙縣第四區縣政委員候選人，她的競選對手是現任縣政委員Doug Chaffee。她說，相較於Doug Chaffee，自己更喜歡傾聽和深入民眾。作為律師，她曾代表許多精英家庭處理遺產規劃事宜，也曾為橙縣的工薪家庭、移民和社區的其他弱勢成員，提供免費法律服務，這些經歷幫助她全面了解各階層居民需求，強調「只有溝通才能了解需求，傳遞理念，做出改變」。

Sunny Park（右）和于趾琴社長交流自己的競選理念。（朱敏梓／攝影）
Sunny Park（右）和于趾琴社長交流自己的競選理念。（朱敏梓／攝影）

亞裔 橙縣 疫情

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