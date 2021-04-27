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才開業兩周 亞裔美容店玻璃被劃「Ch*nk」

記者李雪／綜合報導
Connie的工作室在開業後兩周，玻璃就被人刮擦了「Ch * nk」。（Instagram截圖）
Connie的工作室在開業後兩周，玻璃就被人刮擦了「Ch * nk」。（Instagram截圖）

一名在洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）經營美容工作室的亞裔店主，近日在社群媒體上透露，她的工作室開業後兩周就遭到破壞，玻璃被人刮擦了「Ch * nk」。

店主Connie在她的Instagram帖子中表示，位於Lake街的工作室「Jellylab」的窗戶上，被人刮擦了「 Ch * nk」字樣。據新聞網站NextShark報導，近日她和兩個朋友一起喝茶時，才發現玻璃上被塗的字樣。

Connie表示，「一開始我不想分享它或告訴任何人。我不想讓任何人擔心，也不想對我產生負面的關注，也不想讓事情變得很重要」，但她現在分享這件事，「是因為我想提高人們對可能發生的事件的認識並要小心」，她表示很震驚這件事會發生在自己身上，且發生在巴沙迪那。

Connie在Instagram帖子中寫道，她了解自己遭遇的傷害，並不像其他案件那麼重要，但基於亞太裔社區正在發生的事情，她也決定提供一些啟示。在美國長大的她表示，亞裔歧視對她來說已經不是新鮮事，她曾被人以斜眼、手勢對待過，以及其他一些通常被認為是「無害」的種族歧視形式，「這不會是（無害的），而且永遠不會」。

種族歧視 亞裔 社群媒體

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