經營大麻農場遭歹徒當肥羊 他歷搶案機智脫身

在勝利谷阿德蘭托市（Adelanto）市區，近年增加了多棟室內大麻農場，少則千餘平方呎，最大的有逾萬平方呎，部分由華人經營。由於大麻種植，比較其他普通行業利潤更加可觀，所以也引起當地幫派 團伙尋機行搶盜竊。何式成說，他本人曾遭遇搶劫，而且合夥人大麻農場，遭搶匪持槍搶走數千元。為了大麻農場安全，何式成所在大麻農場及同業者都僱請武裝保安日夜巡邏。

何式成說，2020年春夏之交，有來自Apple Valley黑幫團伙的兩名非裔 搶匪，持槍闖入他的合夥人大麻農場，搶走一名農場女經理數百元現金；搶匪嫌錢少，又將另一名合夥人的5000元錢搶走。一個月後，這兩名非裔搶匪，白天再次到大麻農場行搶，用槍脅迫何式成交錢。何式成駕車向警局方向逃跑，劫匪開車追趕。最終警方將兩名劫匪在附近街路拘捕。他表示，當地一些黑幫團夥經常到市區作案，將大麻農場作為襲擊目標，尤其Apple Valley黑幫違法活動尤其活躍。

除了遭搶，大麻種植業者有時還被盜。何式成說，附近一個大麻農場曾被西裔團夥駕車闖入，試圖盜取大麻。最終被警方驅散，並拘捕部分嫌犯。有的大麻農場設施還遭到破壞。

為了保護大麻農場安全，何式成與合夥人僱請三名武裝保安，日夜輪流在農場巡邏守候，應對來犯搶匪。