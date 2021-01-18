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棄北大專業 邱實來美圓電影夢 「沉浮」等作品獲獎

記者李雪／洛杉磯報導
正在工作的邱實（右）。（邱實提供）
正在工作的邱實（右）。（邱實提供）

華裔青年製片人邱實放棄了中國頂尖大學的熱門專業，隻身來到洛杉磯追逐電影夢，如同「重新投胎」。透過勤奮學習和執著追求，助她克服難關，製片作品多次獲獎。

邱實擔任製片人出品的短片「沉浮」（Swimming），去年在眾多電影節中獲得大獎，包括世界民族電影節（Universe Multicultural Film Festival）的最佳敘事短片；早先共同製片的「Spiral Farm」也獲得Taormina國際電影節的最佳影片獎。

邱實原在北京大學學習人工智能，從中國頂尖大學及熱門專業畢業後，她卻放不下電影夢。但她仍然試著申請了美國電影學院（AFI）的製片專業碩士，「收到錄取的時候立刻倒戈了，抓住機會趕快改行」。

•來美之初 每分鐘都不順利

2014年邱實隻身來到洛杉磯念書，「來美國上學頭幾個月，幾乎每分鐘都是不順利的時光」。開學一個月就要拍作業，其他專業的同學還等著她製片，但邱實完全不會，只能硬著頭皮加速學習。「校園裡充滿了我愚蠢的初級問題」，她回憶道，現在反而覺得 AFI 的這種教學方法很有效，因為大家為了隊友也會努力提升自己。

她形容道，人脈也要從頭開始，「2014年同時換國家和換專業，基本相當於重新投胎」。人脈困境讓她掙扎多年直到畢業、工作幾年後才大有改觀。

最讓她欣慰的是，改行後家人也性格大變。邱實的母親是典型虎媽，從小到大都恨不得看著秒針催邱實學習，總能挑出邱實身上的不足。而等到邱實讀研及工作後，當她跟母親說自己半夜2點一個人開著大貨車拉器材，或演員經紀耍大牌不理她，「母親第一反應不再是『那一定是你的錯』，而是能理解我的工作有時很難做，甚至還會鼓勵我」。這似乎也給了邱實極大的鼓勵，「可能我做製片真的比做工程師要擅長那麼一點吧」。

•學新東西 成工作內在驅動

作為製片人，項目中大小瑣事，她要自我排解，好在總有業內前輩讓她可以學習。2018年在拍短片「沉浮」時，一天邱實開車載著女星溫明娜（Ming-Na Wen）去試衣，卻在405高速上大堵車，令邱實焦急不已。沒想到溫明娜不慌不忙拿出毛線開始織，還告訴邱實說，因女兒要去紐約上大學，要她織個圍巾帶去。她說：「我女兒很少這樣，好嗲！我趕緊同意了，馬上就織」。兩人打開話匣子，一直聊到下405。「人生不如意事十之八九，不必影響我用心感受那些好的際會。這後來幾乎成了我應對壓力的主要原則」。

邱實畢業後一直在視效公司Tau Films做視效製片管理，同時也會自己做獨立電影製片。作為在美打拼的華裔電影人，「優勢不比其他少數族裔多，劣勢不比其他外國人少」。她表示，華裔勤奮愛學習的特點讓她受益最大，「學點新東西」成了她工作中最主要的內在驅動。

正在工作的邱實。（邱實提供）
正在工作的邱實。（邱實提供）
短片「沉浮」劇照。（取自IMDb）
短片「沉浮」劇照。（取自IMDb）

電影 華裔 美國

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