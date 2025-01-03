美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美國近年來房價高漲，但資本利得稅門檻卻未跟隨通膨調升，導致一些中產退休族想換房又打退堂鼓。 美聯社

美國聯邦政府從1997年開始對賣屋獲利逾25萬美元的個人、或獲利逾50萬美元的伴侶，課徵資本利得稅，這項政策的原本目標是最富有族群，但由於此稅後來並未跟隨通膨調整，且近年房價上漲太多，這也開始影響到美國的中產階級。

Business Insider報導，多名已退休或接近退休的美國年長人士表示，這項資本利得稅已阻止他們換購較小的房，因為他們擔心那會侵蝕到他們重要的存款。這項稅法可能會讓獨居老人打消賣掉過大的房子給成長中家庭的念頭，使新手房短缺情況惡化。

美國近幾年來售屋會被課徵此稅的比率已翻增超過一倍。房產數據業者CoreLogic發現，2023年，美國售屋者獲利超過50萬美元的比率有8%，比2003年的1.3%和2019年的3%大幅上升。若將門檻按通膨調整，1997年的25萬美元到了2024年應該上調將近一倍至49.6萬美元。

自1978年來就住在加州曼哈頓 海灘的71歲退休人士李文和他的妻子，想賣掉他們的四房住宅，在附近找一間小一點的房子。他們原本這間房的投資已經回本，他倆1991年以63.2萬美元買下這間房，現在估計已漲到280萬美元。

但李文預估，就算用他的退休金 支應，這也無法讓他們負擔得起繼續住在曼哈頓海灘，或任何附近地區，因為他們賣房將需支付數十萬美元的資本利得稅。

一些國會議員已注意到這個問題。加州民主黨眾議員Jimmy Panetta已提案將免稅門檻調高一倍至個人50萬美元和伴侶100萬美元，並且未來將隨通膨調整。

Panetta說：「我確信，這種最簡單、直接的修正，將讓擁屋者能夠換成小房、賣掉大房。這也是擴大房市、解決住房負擔能力問題的最具常識手段，將更能確保更多家庭有管道擁有自己的房子。」