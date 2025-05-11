住這裡附近帕金森氏症風險增126% 美研究：恐是殺蟲劑惹禍

2025年瑞穗美洲高球公開賽10日在美國新澤西舉行。（美聯社）

每日郵報報導，美國醫學會月刊JAMA Network於8日刊出一項研究指出，住在靠近高爾夫球場旁邊，可能增加罹患帕金森氏症的風險高達126%，研究團隊推測可能跟暴露在球場大量使用殺蟲劑維護環境美觀有關聯。

研究人員分析6000名民眾的健康資料發現，比起住在距離球場至少9.7公里的居民，住在離球場1.6公里以內的居民更有可能被診斷出帕金森氏症；而且住在離球場約1.6公里至4.8公里範圍內的人風險最高。

團隊推測，更高的發病率與更多暴露在球場使用殺蟲劑維護草坪美觀有關係，他們懷疑住在這些區域的人可能透過受污染的水源，甚至可能經由空氣接觸到這些化學物質。

除此之外，研究中另一項分析顯示，家庭用水來自設有高爾夫球場區域的人，罹患帕金森氏症的機率是其他人的2倍。

研究作者表示，目前已知高爾夫球場使用多種殺蟲劑與帕金森氏症發病有關聯，「多年來，包括有機磷酸酯（organophosphates）、陶斯松（chlorpyrifos）、甲基氯苯氧丙酸（methylchlorophenoxypropionic acid）、2,4-二氯苯氧乙酸（2,4-dichlorophenoxyacetic acid）、錳丹（maneb）和有機氯類（organochlorines）等被認為與帕金森氏症發病有關的農藥，一直被用於高爾夫球場維護」。

英國帕金森氏症慈善組織（Parkinson's UK）也表示，目前的證據顯示，農藥暴露可能增加某些人罹患該病的風險。

不過，英國帕金森氏症慈善機構（Parkinson's UK）研究總監戴克斯特（David Dexter）教授表示，這項研究的一個關鍵限制是，研究對象並非都長期居住在高爾夫球場附近。他指出：「帕金森氏症在被診斷前，其實早在10到15年前就已在大腦中發展，而這項研究並未只納入長期居住在當地的人。」