房利美房貸爆祕密黑名單 康斗公寓屋主難賣房

半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)17日報導，受到半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)一份房貸祕密黑名單影響，全國各地康斗公寓(condo)屋主現正面臨房子賣不掉的問題，被列入黑名單的康斗公寓也正在增加。

房地產仲介甘吉(Paul Gangi)去年12月負責加州 范杜拉郡(Ventura County)影嶺(Shadow Ridge)連棟屋(townhouse)加康斗公寓共計440戶綜合大樓的一宗康斗公寓買賣，簽約前最後幾天突然接到貸款 機構電話，告知：「抱歉，我們發現影嶺被列入黑名單。」

甘吉說，買方透過其他管道申請房屋貸款都沒成功，交易最後宣告破局。

達拉斯居民森桑(Robert Cenzon)去年準備賣掉兩臥康斗公寓時，聽說鄰居因交易破局不得不認賠降價，以較低的現金價格才賣掉房子。森桑的康斗在市場上放了好幾個月沒賣掉，原本開價23萬9000元，一路降至17萬才成交，不料買主申請貸款吃閉門羹，理由是康斗管理協會(condo associations)提供的保險 沒有提供包括游泳池在內等設施的更換成本價值(replacement cost value，RCV)。

森桑說，康斗管理協會告知可以另外購買保險，但花費要由賣家承擔，幸好後來買方另外申請到貸款，「我很幸運，否則可能到現在都還賣不掉」。

2021年，佛羅里達州邁阿密海灘(Miami Beach)北部瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)突然坍塌，造成98人死亡。事件發生後，房利美把更多康斗公寓列入貸款黑名單。雪上加霜的是，全國各地如今紛紛出現房屋保險危機，由住戶組成的康斗管理協會更難找到價格在負擔範圍之內的保險。

波士頓阿爾考克與馬可士律師事務所(Allcock & Marcus)康斗公寓律師馬可士(Stephen Marcus)指出，被認定不符合房利美規定標準的康斗公寓，今年3月大約有5175件，瑟夫塞德事件之前則只有數百件。