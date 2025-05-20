加州房價再創高 中位數首破90萬元

加州房地產經紀協會最新報告顯示，加州4月房市連續第二個月回落，但中位數房價創下歷史新高。(示意圖來自Pexles網站）

加州 房地產經紀協會（C.A.R.）19日發布報告，在經濟不確定性持續的背景下，加州4月房市銷售活動連續第二個月降溫，但中位數房價 卻創歷史新高，10個月來首次突破90萬美元大關。

加州獨立屋成交量4月達到經季節性調整後的年化率26萬7710套，較3月的27萬7030套下降3.4%，較去年同期的26萬8170套下降0.2%。盡管今年前四個月的銷售量略微超過去年同期，但銷售量依然持續低於30萬套的標準，已經連續31個月未能突破該數字。

報告指出，由於消費者對未來財務狀況的擔憂，以及聯準會維持高利率 以保持經濟穩定，未來幾個月房市人氣可能進一步下滑，這將使春季剩餘的購房季節銷售活動保持低迷。

報告指出，4月全州房屋銷量較去年同期連續第五個月下降，顯示市場情緒持續低迷。此下降趨勢部分歸因總統川普4月2日宣布的關稅措施，該措施引發房貸利率上升並保持高位，進一步加劇市場不確定性。同時，對經濟衰退的擔憂，也可能成為需求放緩的原因之一。房貸利率預計繼續波動，待售房屋銷售量可能會持續疲軟。

C.A.R.總裁Heather Ozur表示，由於關稅及潛在經濟衰退擔憂，房市在春季購房季節的開局較為遲緩。隨著價格逐步上漲且房貸利率持續高位，購房者在經濟不確定性中顯得有所猶豫。Ozur指出，期望在美國與貿易夥伴達成協議後，市場能夠有更明確的前景。

盡管市場不確定性依舊存在，4月中位數房價仍創新高，達到91萬160美元，這是加州房價連續第22個月同比上漲。然而，年度增幅較2023年7月以來的增幅有所放緩。與3月相比，中位數價格環比上漲2.9%，但增幅低於過去10年來3月至4月間平均4%的增幅。盡管預計隨著季節性趨勢的影響，未來幾個月房價將繼續上漲，但4月的緩慢價格增長可能暗示市場的不確定性將導致價格增長保持溫和。

從各地區銷售量的表現來看，三個主要地區的銷售量較去年有所增加，另外兩個地區則有所下降。中央海岸地區銷售量增幅最大，達10.5%，中央谷地（3.4%）和南加州（1.6%）的銷售量也有上升。而遠北地區（-2.8%）和舊金山灣區（-1.4%）的銷售量則有所下降。

加州4月房地產銷售狀況。（數據來源：加州房地產經紀協會 記者朱敏梓／製表）

在C.A.R.追蹤的53個縣中，33個縣的銷售量同比增長，其中17個縣增幅超過10%。莫諾縣（Mono）銷售增幅最高，達133.3%，其次是三一縣（Trinity、100%）和聖本尼托縣（San Benito、34.4%）。有19個縣的銷售額下降，其中10個縣的降幅超過10%。馬里波薩縣（Mariposa）銷售降幅最大，達到-59.1%。

從地區層級來看，四個主要地區的中位數房價同比上漲，漲幅較為溫和。遠北地區的漲幅最大，為4.3%，其次是中央海岸地區（1.2%）、南加州（0.8%）和中央谷地（0.3%）。唯一出現價格下降的地區是舊金山灣區（-1.7%）。

4月總活躍房源數量年增速度為2023年1月以來最快，達到六個月以來的最高點。隨著更多賣家將房屋掛牌上市，全州的新活躍房源數量已經連續第三個月呈現雙位數年增。

C.A.R.資深副總裁Jordan Levine表示，盡管房價創新高，但價格增長已經放緩，這表明市場的不確定性對需求有所影響，且庫存穩步增長，為今年的價格增長帶來適度抑制。