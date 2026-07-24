中國全力追趕美AI晶片 先進晶圓月產拚增15倍至逾50萬片
華爾街日報報導，面對華府切斷技術供應，「被逼到牆角」的中國正結合工程實力與國家資本主義，全力追趕美國AI晶片技術。
知情人士透露，中國國務院副總理丁薛祥曾警告國內大型AI用戶，拒絕採用國產晶片的人都是叛徒。
美國商務部長盧特尼克曾說，讓中國購買輝達「第四好的產品」，可使中國持續依賴美國技術。知情人士表示，丁薛祥等中國高階官員認為這番話具有侮辱意味，主管機關私下要求企業停止採購輝達晶片，公開場合則對輝達產品提出資安疑慮。
由於無法取得最先進的EUV微影設備，華為轉以DUV多重曝光、先進封裝、電路堆疊和高速網路等技術彌補製程劣勢。業界把這種從舊設備榨出更多效能的做法稱為雕花。
知情人士透露，華為今年AI晶片總出貨量預估約150萬顆，是2025年的兩倍；其中昇騰950計畫生產約75萬顆，但仍遠低於市場需求。
中國晶片製造商計畫在2030年前，把先進晶圓月產量從去年的約3萬片提高至逾50萬片，增幅超過15倍。知情人士另透露，北京鼓勵華為等晶片企業相互授權替代製程與技術。
目前，中美技術差距依然明顯。輝達頂尖AI晶片的運算能力約為華為最佳產品的四倍；研究機構伯恩斯坦（Bernstein）估計，中國2025年的AI算力僅為美國的14%，到2030年仍將大幅落後。
分析師認為，中國若要完全擺脫外國技術，最終仍須自行製造EUV設備。追上現有技術至少需要10年，最悲觀估計可能長達50年。
因華府持續切斷先進技術與設備供應，中國被迫轉向自力發展AI晶片，並結合國家資本、政策壓力與產業協作，試圖縮小與美國的差距。 華為改用DUV多重曝光、先進封裝、電路堆疊與高速網路等方式提升效能，業界稱此類從舊設備榨出更多效能的做法為「雕花」。 目前差距仍很明顯，輝達頂尖AI晶片運算能力約為華為最佳產品的4倍；研究機構估計，中國2025年AI算力僅為美國的14%，2030年仍會落後。
精華 FAQ
因華府持續切斷先進技術與設備供應，中國被迫轉向自力發展AI晶片，並結合國家資本、政策壓力與產業協作，試圖縮小與美國的差距。
華為改用DUV多重曝光、先進封裝、電路堆疊與高速網路等方式提升效能，業界稱此類從舊設備榨出更多效能的做法為「雕花」。
目前差距仍很明顯，輝達頂尖AI晶片運算能力約為華為最佳產品的4倍；研究機構估計，中國2025年AI算力僅為美國的14%，2030年仍會落後。
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