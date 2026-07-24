我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

批北宜高鐵是「盲腸高鐵」 張景森宣布退出民進黨

中國全力追趕美AI晶片 先進晶圓月產拚增15倍至逾50萬片

編譯季晶晶／綜合外電
中國晶片製造商計畫在2030年前將先進晶圓月產量提高至逾50萬片。圖為晶圓示意圖...
中國晶片製造商計畫在2030年前將先進晶圓月產量提高至逾50萬片。圖為晶圓示意圖。(美聯社)

華爾街日報報導，面對華府切斷技術供應，「被逼到牆角」的中國正結合工程實力與國家資本主義，全力追趕美國AI晶片技術。

知情人士透露，中國國務院副總理丁薛祥曾警告國內大型AI用戶，拒絕採用國產晶片的人都是叛徒。

美國商務部長盧特尼克曾說，讓中國購買輝達「第四好的產品」，可使中國持續依賴美國技術。知情人士表示，丁薛祥等中國高階官員認為這番話具有侮辱意味，主管機關私下要求企業停止採購輝達晶片，公開場合則對輝達產品提出資安疑慮。

由於無法取得最先進的EUV微影設備，華為轉以DUV多重曝光、先進封裝、電路堆疊和高速網路等技術彌補製程劣勢。業界把這種從舊設備榨出更多效能的做法稱為雕花。

知情人士透露，華為今年AI晶片總出貨量預估約150萬顆，是2025年的兩倍；其中昇騰950計畫生產約75萬顆，但仍遠低於市場需求。

中國晶片製造商計畫在2030年前，把先進晶圓月產量從去年的約3萬片提高至逾50萬片，增幅超過15倍。知情人士另透露，北京鼓勵華為等晶片企業相互授權替代製程與技術。

目前，中美技術差距依然明顯。輝達頂尖AI晶片的運算能力約為華為最佳產品的四倍；研究機構伯恩斯坦（Bernstein）估計，中國2025年的AI算力僅為美國的14%，到2030年仍將大幅落後。

分析師認為，中國若要完全擺脫外國技術，最終仍須自行製造EUV設備。追上現有技術至少需要10年，最悲觀估計可能長達50年。

精華 FAQ

  • 因華府持續切斷先進技術與設備供應，中國被迫轉向自力發展AI晶片，並結合國家資本、政策壓力與產業協作，試圖縮小與美國的差距。

  • 華為改用DUV多重曝光、先進封裝、電路堆疊與高速網路等方式提升效能，業界稱此類從舊設備榨出更多效能的做法為「雕花」。

  • 目前差距仍很明顯，輝達頂尖AI晶片運算能力約為華為最佳產品的4倍；研究機構估計，中國2025年AI算力僅為美國的14%，2030年仍會落後。

輝達 華為 華府

上一則

特斯拉單日狂瀉15%空頭爽賺43億 馬斯克燒錢讓華爾街頻問：何時變現？

延伸閱讀

傳美再放行 3家中企獲准採購Nvidia、AMD先進AI晶片

傳美再放行 3家中企獲准採購Nvidia、AMD先進AI晶片
中國也打算緊縮AI與晶片技術出口管制 限制海外下載「模型權重」

中國也打算緊縮AI與晶片技術出口管制 限制海外下載「模型權重」
中國低價AI未必是晶片股利空 算力需求暴增 美光、Nvidia可望受惠

中國低價AI未必是晶片股利空 算力需求暴增 美光、Nvidia可望受惠
中國智譜採用國產晶片 建成巨型AI數據中心 自建算力邁大步

中國智譜採用國產晶片 建成巨型AI數據中心 自建算力邁大步

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
伊朗表示，有望重啟和美國談判，國際油價20日盤中聞訊轉跌。（路透）

美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

2026-07-20 08:10
中國AI新創公司月之暗面推出的新模型，加深市場對科技股的悲觀情緒，美股四大指數17日早盤全面重挫。路透

中國AI新模型震撼全球 四大指數重挫 費半崩5%陷熊市

2026-07-17 10:26
英特爾前執行長基辛格說，公司先前由商務人士掌權，走上了岔路。（路透）

「台海衝擊遠超大蕭條」 前執行長基辛格警告：這件事讓英特爾走下坡

2026-07-17 08:20

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬

無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬