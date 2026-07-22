我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廣西男愛犬被洪水沖走10天自行回家 見牠爆瘦人狗都哭了

腰酸背痛別輕忽 醫揭胰臟癌潛在6徵兆

緯創：美國視AI為國安需求 台供應鏈赴美趨勢不可逆

中央社22日電
代工廠緯創總經理林建勳22日在美國德州D1新廠受訪表示，因應客戶要求與在地國安需...
代工廠緯創總經理林建勳22日在美國德州D1新廠受訪表示，因應客戶要求與在地國安需求，D1廠正加速運作，但台灣仍是緯創最重要且最大的產能據點。(中央社)

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，供應鏈赴美設廠面臨高成本與在地法規適應等考驗。代工廠緯創總經理林建勳今天在德州達拉斯新廠受訪表示，美國把半導體與AI視為國安需求，要求美國製造，供應鏈赴美趨勢已不可逆。

緯創董事長林憲銘則指出，雖然美國製造成本較高，但隨著產線高度自動化、產值大幅提升，人工成本占比已不像過去做低階產品那麼高。

談到在美設廠的挑戰，林憲銘坦言，美國當地許久沒有大型電子製造業，法規相對過時，且缺乏半導體與系統組裝建廠經驗。他初次視察緯創德州新廠時，發現許多管線與電纜因應舊法規要求必須外露，與台灣新建的自動化廠房布局大相逕庭。

為了兼顧生產進度與法規遵循，緯創團隊由林建勳掌控生產時程，同時重新與當地政府溝通調整。緯創透過「一面改廠、一面生產」的雙重推進，順利克服法規限制，並進一步優化廠區空間布局，額外擠出可增加2條產線的空間。

林憲銘表示，過往海外設廠多半考慮墨西哥的人力成本優勢，但高階AI製造對工程師水準的要求更高，德州在能源供應、高階人才獲取及整體物流網絡上具備綜合優勢，成為緯創接軌美國大廠技術核心與前期工程的重鎮。

面對美國人工成本較高的疑慮，林憲銘分析，AI伺服器等高階產品產值極高，且緯創內部早已展開AI數位轉型，導入內部AI工具進行產能與零組件規劃，員工使用量成長迅速，預估今年內部Token（詞元，AI運算的最小單位）使用量將突破100億個。

他說，在內部營運與製造系統AI化的助攻下，緯創用人更精簡高效，大幅降低整體人工營運成本占比，讓「美國製造」轉變為可行且必要的戰略選擇。

談到台美關稅與政府配套措施，林憲銘說，美國關稅政策仍面臨司法與國會等變數，但台美簽署的協議是國與國之間的承諾，政府態度就是要履行。

他提到，先前政府為支持台商赴美，有規劃支持資金，雖然細則尚未定案，但中小企業消化資金額度的能力有限。緯創身為大型企業，若政府需要，緯創願意協助共同消化這些額度，也希望相關辦法能盡快定案。

精華 FAQ

  • 緯創表示，美國已把半導體與AI視為國安需求，並要求關鍵產業在地製造，因此台供應鏈赴美不是短期選項，而是結構性的長期趨勢，企業只能順勢調整布局。

  • 緯創採取一面改廠、一面生產的方式推進，並與當地政府重新溝通法規要求，逐步修正舊式外露管線限制，最後還成功騰出可再增加2條產線的空間。

  • 林憲銘認為，AI伺服器等高階產品產值高，加上產線高度自動化與內部AI工具導入，能提升效率並壓低人工占比，因此美國製造雖貴，仍具戰略可行性。

德州

上一則

黃仁勳：沒理由怕中國開源模型 美封殺反傷自己

延伸閱讀

黃仁勳：台灣已非「便宜」 先進技術成全球AI震央

黃仁勳：台灣已非「便宜」 先進技術成全球AI震央
2026台美共製思維與保護策略白皮書發布 供企業投資評估、決策參考

2026台美共製思維與保護策略白皮書發布 供企業投資評估、決策參考
黃仁勳：愈聰明的AI需求愈大 Kimi模型對產業有益

黃仁勳：愈聰明的AI需求愈大 Kimi模型對產業有益
調查：美技術人才短缺 台積電在內半導體業者擴廠生產都受影響

調查：美技術人才短缺 台積電在內半導體業者擴廠生產都受影響

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30
伊朗表示，有望重啟和美國談判，國際油價20日盤中聞訊轉跌。（路透）

美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

2026-07-20 08:10

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」