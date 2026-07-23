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中國500強企業揭曉 國家電網稱冠 老鋪黃金首度上榜

財經新聞組／綜合報導
中國知名黃金品牌老舖黃金首次入選《財富》中國五百強排行榜。圖為消費者在一家老舖黃...
中國知名黃金品牌老舖黃金首次入選《財富》中國五百強排行榜。圖為消費者在一家老舖黃金選購黃金飾品。（中新社）

2026年「財富」中國500強排行榜21日揭曉，中國國家電網有限公司以5553.7億美元的營收位居榜首，中國石油和中國石化分列榜單第二位和第三位，蘋果最大代工企業鴻海精密位居第五、台積公司則排在22。

統計數據顯示，今年500家上榜的公司去年總營業收入達14.26兆美元，和上年上榜公司相比，增長約3%；淨利潤達7949億美元，較上年增長約5%。今年上榜公司的年營收門檻約為35.4億美元。榜單顯示，位列第四是中國建築集團，中國工商銀行位列第六。京東集團成今年前十中唯一中國民營企業，位列第九，較去年上升兩位。

中國互聯網代表企業營收規模仍持續增長，除京東列於第九，阿里巴巴位列第15，騰訊位列第27，拼多多排在第65，美團位居第76。得益於貴金屬市場的上漲行情，在今年的榜單中，湖南黃金成為排位躍升幅度最大的公司，排名較去年上升155位。新能源汽車行業及相關產業鏈仍然延續了增長態勢，排名也大幅提升。新上榜企業中，泡泡瑪特、蜜雪集團和老鋪黃金三家新消費公司受關注。

「財富」刊登高級編輯劉蘭香的分析指出，今年榜單呈總量穩中有進、結構劇烈分化的鮮明特徵：頭部國企陣營仍由國家電網、「兩桶油」及四大行把控，但能源與銀行業營收增速已顯疲態；鴻海精密、台積公司、比亞迪為代表的電子製造與新能源車企排名強勢攀升，房地產行業排名斷崖式下滑。

劉蘭香強調，榜單呈現兩個高度呼應新經濟力量的結構性趨勢：一是AI硬體產業鏈集體爆發，二是新消費企業的異軍突起。恰恰勾勒出當下中國經濟轉型中最具張力的兩幅圖景。

精華 FAQ

  • 榜首由中國國家電網有限公司拿下，營收達5553.7億美元；中國石油與中國石化分列第2、3名，顯示能源與大型國企仍穩居榜單前段。

  • 鴻海精密位居第5、台積公司排第22，比亞迪等電子製造與新能源車企排名走高；此外，湖南黃金受金價上漲帶動，排名較去年大幅前進155位。

  • 泡泡瑪特、蜜雪集團與老鋪黃金等新消費企業首度或新近上榜，反映內需與品牌消費韌性；同時AI硬體產業鏈與新能源車供應鏈也成為結構性成長主軸。

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