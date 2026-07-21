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黃仁勳：台灣已非「便宜」 先進技術成全球AI震央

中央社達拉斯21日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳21日出席緯創德州達拉斯D1新廠開幕典禮，在該廠...
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳21日出席緯創德州達拉斯D1新廠開幕典禮，在該廠生產的全美第一片GB300運算基板上簽名。（中央社）

緯創美國德州達拉斯D1新廠今天舉行開幕典禮，共同揭幕的輝達NVIDIA）執行長黃仁勳受訪表示，台灣早已擺脫傳統「俗擱大碗(台語，比喻便宜又超值)」的低成本刻板印象，憑藉最先進的技術，成為全球電子製造與人工智慧（AI）發展的「震央」。

黃仁勳強調，AI產業正迎來史上規模最大的基礎設施建設潮，台灣供應鏈扮演關鍵角色。

中央社記者詢問，過去外界曾以台語「俗擱大碗」形容與台灣供應鏈合作的低成本優勢，但現在「美國製造」成本更高，供應鏈該如何因應。黃仁勳表示，所有台灣人都需要知道，台灣不再與「便宜」劃上等號，而是代表「先進」；如今台灣依然具備高度的「成本效益」（cost-efficient），但絕非「低成本」（low cost）。

黃仁勳說，台灣目前在晶片製造與電子製造領域處於最先進水準，絕對是全球電子製造的「震央」（epicenter）。隨著AI發展迅速，台灣企業與工廠的擴建速度已經非常快，電力供應面臨極大挑戰。

「我們需要將供應鏈建構到全世界，才能支援來自全球的需求」，黃仁勳表示，透過與台灣企業例如台積電、鴻海與緯創的合作，由這些台灣公司協助投資並在美國設廠，這是一項巨大的貢獻，也是非常棒的夥伴關係，美國應該對此深表感激。

他也坦言，在美國每件事的成本都更高，生活成本更高、製造成本更高，支援工廠的在地生態系也還不夠完善，這需要時間。然而現在需求如此強勁，正是投資的時候，「我認為重塑美國的製造能力至關重要，這對美國來說是必要的，對全世界來說也是不可或缺的」。

面對AI基礎設施的需求暴增，黃仁勳解釋，AI超級電腦的製造技術極為複雜，並非生產一般的智慧型手機，而是一台重達2公噸、包含150萬個零件、價值數百萬美元的巨型系統，需要極高精密的製造工藝。

黃仁勳透露，目前輝達產品需求強勁，供應鏈產能非常吃緊，儘管輝達已在美設廠生產部分產品，但大部分的精密製造與核心供應鏈仍高度依賴台灣生態系的全力支援。

針對外界對AI資料中心與AI工廠耗電、耗水的疑慮，黃仁勳澄清，新一代的AI工廠已採用100%全液冷循環系統，水資源重複利用率極高，耗水量甚至比舊型資料中心更少。

黃仁勳呼籲，社會應將AI發展視為更新公共基礎建設的契機。這是歷史上首次可以在不必完全依賴政府補助的情況下，運用AI帶來的龐大市場資本，投資並升級電網、綠能及在地社區設施。

精華 FAQ

  • 他表示台灣不再只是低成本代表，而是先進技術與高成本效益的象徵，已成全球電子製造與AI發展的震央，凸顯其在晶片與精密製造的核心地位。

  • 因為AI基礎設施正快速擴張，超級電腦與複雜系統需要高度精密製造能力，台灣企業如台積電、鴻海與緯創，正是支撐全球需求的關鍵力量。

  • 黃仁勳坦言美國生活與製造成本更高，生態系也需時間完善，但在需求強勁之際正是投資時機，應藉AI資本升級電網、綠能與社區設施。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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