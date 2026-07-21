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中國也打算緊縮AI與晶片技術出口管制 限制海外下載「模型權重」

編譯葉亭均／綜合外電
中國監管機構傳出正考慮緊縮對AI與半導體技術的出口管制。圖為上海舉行世界人工智慧...
中國監管機構傳出正考慮緊縮對AI與半導體技術的出口管制。圖為上海舉行世界人工智慧大會期間，民眾走過月之暗面展示其KIMI K3模型的展位。（路透）

中國監管機構傳出正考慮緊縮對AI與半導體技術的出口管制，這凸顯中國如今與美國一樣，將先進AI技術視為必須加以控管的重要國家資產。

英國金融時報引述兩名參與討論的人士說法報導，由中國商務部主導的監管機構，近期已與中國國內主要AI及晶片企業商談，研究如何防止中國先進技術及明星新創公司被西方企業收購。

消息人士說，中國商務部已與阿里巴巴字節跳動及智譜等AI公司討論，考慮限制用於模型訓練的關鍵資料被轉移至海外，同時限制他們的AI模型被外國用戶下載的「模型權重」。不過，中國仍將允許海外客戶透過雲端使用AI模型及相關服務。

中國AI實驗室月之暗面上周發表Kimi K3模型，在多項基準測試中超越Anthropic旗艦模型Opus 4.8，顯示中國已大幅縮小與美國在先進AI技術上的差距。

月之暗面與DeepSeek等中國領先AI模型皆採用所謂「開放權重」模式，允許用戶下載模型至本地伺服器，並依自身需求客製化；相較下，Anthropic及OpenAI等美國領先模型則採取封閉式架構。

此外，消息人士指出，商務部也徵詢各界意見，評估是否限制海外晶片製造業者，包括高通、台積電在內，不得製造基於華為、阿里巴巴及字節跳動等陸企設計技術的先進晶片。

知情人士表示，官方也考慮限制海外企業收購代理AI等戰略性科技公司。此舉主要是為防堵北京認為存在的漏洞，這一漏洞先曾導致Meta提出以20億美元收購中國AI新創Manus。該交易隨後遭中國監管機構下令撤銷。

消息人士說，這些新措施可能納入中國下一版的「禁止出口限制出口技術目錄」，反映北京對中國在部分AI領域已建立全球領先地位愈來愈有信心。不過，目前大部分提案仍處於討論階段，尚未做出最終決定，此外，一些科技公司已向官方反映，部分更嚴格的管制措施可能拖慢中國AI技術發展，並削弱中國在全球科技競賽中的競爭力。

中國商務部、字節跳動、阿里巴巴、智譜及華為、高通和台積電均未回應置評請求。

精華 FAQ

  • 主要包括限制用於模型訓練的關鍵資料外流，以及限制海外用戶下載AI模型的「模型權重」；但仍可能允許外國客戶透過雲端使用相關模型與服務。

  • 商務部主導的監管機構希望從產業端了解可行做法，並防止中國先進技術與明星新創被西方企業收購，同時降低關鍵AI資產被外部取得的風險。

  • 消息人士稱，措施可能波及高通、台積電等海外晶片製造業者，限制其替中國科技公司設計先進晶片，也可能阻止類似Meta收購Manus的海外併購案。

商務部 阿里巴巴 字節跳動

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