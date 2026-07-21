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對標Nvidia H20 百度崑崙芯首展示全國產AI晶片M100

記者黃雅慧／即時報導
百度旗下崑崙芯科技在2026世界人工智能大會（WAIC 2026）上首次展示面向...
百度旗下崑崙芯科技在2026世界人工智能大會（WAIC 2026）上首次展示面向大模型推理的第四代AI晶片M100實物。（取材自IT之家）

百度旗下崑崙芯科技在2026世界人工智能大會（WAIC 2026）上首次展示面向大模型推理的第四代AI晶片M100實物，M100基於中國全國產供應鏈打造，主要對標Nvidia輝達（另稱英偉達）H20，HBM容量略低一些，主打高性價比推理應用。而這也讓中企不採購輝達晶片的底氣漸增。

據悉，崑崙芯M100早先於2025年11月的百度世界大會上首次對外披露，主要面向大規模AI推理，同時還公布了面向超大規模多模態大模型訓練與推理的M300，計畫2027年初上市。而在此次WAIC 2026展會上，崑崙芯首次展示了M100晶片，但是並未披露任何的關於M100的官方介紹資料。

綜合快科技、芯智訊報導，百度在這次展台同時展出了已大規模出貨的P800加速卡，P800是崑崙芯2024年推出的第三代AI加速器，基於自研XPU架構，配備96GB HBM，FP16算力達345 TFLOPS，支持FP8/FP16/FP32多種精度計算。

P800已在互聯網、金融、能源、政務、汽車等行業落地。例如，招商銀行和中國移動的算力項目，P800就有成功中標，並已部署於國家電網、福建政務等場景。此外，崑崙芯也在研發新一代P系列高性能AI芯片，對標華為昇騰950。

據IDC數據，2025年中國AI加速卡總出貨約400萬張，國產廠商合計出貨約165萬張，佔比41%。崑崙芯與寒武紀各出貨約11.6萬張，並列國產第三，僅次於華為昇騰（81.2萬張）和阿里平頭哥（26.5萬張）。此前有業內人士爆料，崑崙芯的AI晶片目前供不應求，在手訂單超過32萬張，訂單已經排到年底，但未獲官方證實。

崑崙芯目前已啓動了科創板IPO輔導，採取「A+H」雙線並行。據外媒The Information於6月底報導，崑崙芯已啓動港股IPO，目標估值高達500億美元，遠超母公司百度的總市值。

美國政府此前已開始核發H20出口許可，因此輝達可以重新向中國客戶出貨。不過，並非全面開放，而是採取個案審批方式。美國商務部官員近日表示，已有部分H20晶片開始運往中國，出貨量仍然很小，部分中國企業已取得購買批准，但整體仍受到出口管制約束，中國主要買家為網際網路與雲端業者。

精華 FAQ

  • 崑崙芯在WAIC 2026首次展示的是面向大模型推理的第四代AI晶片M100，該晶片強調採用中國全國產供應鏈打造，並以高性價比推理應用作為主要賣點。

  • M100主要對標Nvidia的H20，文中指出其HBM容量略低一些，但主打更高的性價比與供應鏈自主化，反映中企在部分場景降低對輝達晶片依賴的趨勢。

  • 崑崙芯已大規模出貨P800加速卡，並在多個行業落地；同時規劃研發M300與新一代P系列晶片，且已啟動科創板IPO輔導，外界也傳出其港股IPO與高估值布局。

輝達 百度

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