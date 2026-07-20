Kimi K3將改寫AI產業版圖 贏家輸家一次看 記憶體業者仍會吃香喝辣

Moonshot AI上周發表的最新大型語言模型Kimi K3，以高效能、低成本及開源策略震撼全球，不僅迫使市場重新評估AI產業競爭格局以及美國科技巨頭長期享有的領先優勢，並且正在造就新的贏家與輸家。（美聯社）

中國AI新創公司月之暗面上周發表的最新大型語言模型Kimi K3，以高效能、低成本及開源策略震撼全球。彭博報導指出，這迫使市場重新評估AI產業競爭格局以及美國科技巨頭長期享有的領先優勢，正在造就新的贏家與輸家。

月之暗面宣稱，Kimi K3的整體性能已可媲美OpenAI 及Anthropic等全球頂級AI模型，但訓練與推論成本卻大幅降低。消息公布後，市場迅速將其與當年引發全球AI股劇烈波動的「DeepSeek時刻」相提並論。IG市場分析師西卡摩爾（Tony Sycamore）估計，投資人重新調整市場預期後，OpenAI與Anthropic兩家未上市公司的估值合計蒸發約3,140億美元。

Kimi K3的推出不僅挑戰了美國長期限制中國取得先進AI晶片的政策，市場也開始思考：更低成本的模型可能加速AI技術普及，但也加深市場對AI基礎建設投資過剩的擔憂。

潛在的贏家

雖然目前尚不清楚月之暗面在開發Kimi K3時使用了哪些晶片，但中國的半導體類股率先受到激勵，大陸最大晶圓代商中芯國際股價周一盤中大漲5.4%，因為投資人預期，AI模型競爭加劇將推升算力需求，進而帶動相關硬體投資。

受惠族群還包括AI軟體公司及AI代理開發商，Saxo Markets首席投資策略師查納納（Charu Chanana）表示，性能更強、成本更低的開源模型，大幅降低企業開發AI應用的門檻，可望加速AI在程式開發、客服中心、自動化製造及企業流程等領域的應用。

不過，晨星分析師卡恩（Malik Ahmed Khan）認為，投資人擔心企業改用開源模型因而在上周五拋售Alphabet、亞馬遜及微軟等股票，這有點反應過度。他指出，美國政府機構及與政府合作的企業基於資訊安全與法規考量，不太可能全面採用中國開源AI模型，因此對美國雲端服務業者的衝擊可能有限。

Kimi K3另一項受到市場關注的特色，是規模高達2.8兆個參數以及其上下文窗口（最大處理容量）為100萬Token，代表模型運作需要更龐大的記憶體容量。分析師說，這將持續帶動高頻寬記憶體（HBM）及DRAM需求，有利於全球少數具備供應能力的廠商，包括SK海力士及三星電子在內。

可能的輸家

Kimi K3的推出使AI模型開發商面臨更大的競爭壓力，原本被視為中國最具代表性的開源模型公司智譜AI，在最近兩個交易日股價已重挫近40%，反映市場擔憂Kimi K3將使中國AI模型市場重新洗牌。

Kimi K3也讓市場重新檢視AI晶片龍頭的長期價值，過去受惠AI熱潮的輝達及超微一直享有高估值與供不應求的溢價，但如今投資人開始質疑，若更多企業能以較低成本開發高效能AI模型，未來企業投入龐大AI資本支出的必要性是否仍如預期。