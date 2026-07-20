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鴻海再奪AI大單 代工SpaceX伺服器

記者吳凱中／綜合報導
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鴻海再有AI大單落袋，首度奪下SpaceX AI伺服器代工訂單。據悉，SpaceX執行長馬斯克規畫新建逾1.3萬櫃搭載輝達GB300的AI伺服器，以一櫃單價400萬美元估算，規模高達520億美元，且第一次委由鴻海操刀，營運大補。

鴻海先前已掌握北美主要雲端大咖訂單，獨缺SpaceX，隨著鴻海與全球首富搭上線，打破過往SpaceX AI伺服器代工訂單由戴爾、美超微等兩家美系廠商寡占的局面，也補足鴻海在全球主要雲端服務供應商（CSP）訂單關鍵塊拼圖。

鴻海向來不評論訂單與單一客戶動向，強調目前AI伺服器業務訂單強勁。

鴻海董事長劉揚偉先前預告，集團2026年在全球AI伺服器市場市占率將超過四成，全年AI機櫃出貨可望倍數成長，年底前出貨逐季增加。目前AI伺服器為主的雲端網路產品類別已是鴻海四大產品線比重最大，預期占比會愈來愈高。

法人指出，劉揚偉先前給的AI事業營收指引，並未包含SpaceX AI伺服器代工訂單。隨著馬斯克要豪擲520億美元大買AI伺服器，鴻海拿下相關代工訂單之後，AI業務動能將比預期更強勁，規模也會比預期更大。

據了解，SpaceX今年持續擴增算力，GB300訂單上修至約1.3萬櫃，出貨時程將落在今年下旬至明年第1季，為此，SpaceX找上鴻海集團，洽談AI伺服器製造。

SpaceX持續加碼擴充自身算力之餘，同步開展算力租借服務，近期洽商提供AI資料中心算力給美國國防部，協助推動五角大廈執行AI模型。

此外，近幾個月來，SpaceX也分別和Anthropic及Google簽署類似協議，並計劃大幅擴充雲端運算服務事業。

鴻海先前預告，今年整體業績將較2025年成長，能見度也比預期更好，今年維持審慎樂觀看法；受惠AI伺服器放量，鴻海首季稅後純益新台幣499.19億元（約15.6億美元），為同期新高，季增10%，年增19%，每股純益新台幣3.56元。

鴻海旗下重要轉投資工業富聯（FII）日前發出2026年半年度業績預增公告，在AI伺服器需求暢旺下，該公司預估，第2季歸屬於母公司淨利人民幣128億元到138億元，年增86%到101%。

工業富聯釋出半年報亮眼消息，等於提前預告鴻海第2季將繳出不錯的成績單。伴隨SpaceX大單到手，法人看好鴻海下半年業績將持續衝鋒，動能比預期更強。

鴻海集團持續在AI伺服器領域開疆闢土，除了依賴分散全球的龐大產能外，在光通訊、散熱等AI關鍵方案也有獨門技術，能提供客戶一條龍服務，尤其今年集團大力布局共同封裝光學（CPO）市場，將成為未來拓展業務的重要利器。

精華 FAQ

  • 據報導，鴻海首度拿下SpaceX的AI伺服器代工訂單，終於補齊其在全球主要雲端與算力客戶版圖中的最後一塊拼圖，也打破過去由戴爾與美超微主導的格局。

  • SpaceX規畫新建逾1.3萬櫃AI伺服器，搭載輝達GB300，若以單櫃400萬美元估算，總規模高達520億美元，出貨時程預計落在今年下旬到明年第1季。

  • 法人認為，SpaceX大單將讓鴻海AI業務動能比原先預期更強，並有助推升下半年營收與獲利；同時鴻海在光通訊、散熱與CPO布局也將成為重要競爭優勢。

鴻海 SpaceX 美超微

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