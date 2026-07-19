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台積電對美加碼投資2個理由 明年外資可領美元股利

編譯劉忠勇／綜合外電
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黃仁昭表示，主管機關已同意讓台積電明年起以美元發放股利給外資。(路透)
黃仁昭表示，主管機關已同意讓台積電明年起以美元發放股利給外資。(路透)

台積電財務長黃仁昭表示，台積電在亞利桑納州加碼投資 1,000 億美元，是因應美國客戶強勁需求，並抵禦來勢洶洶的競爭對手。

黃仁昭上周五接受訪問時說：「我們正盡一切可能，在任何可行地點擴產，以支援客戶成長。」黃仁昭說，台積電「也想表明，我們無意把任何生意拱手讓人」。

台積電剛公布優於預期的第2季營收和獲利，並上修成長預測，但仍面臨難以滿足所有客戶訂單的挑戰。

此外，黃仁昭表示，主管機關已同意，讓台積電明年起以美元發放股利給外資。黃仁昭說，受法規限制，台積電目前以新台幣發放股利；未來投資人可自行選擇是否改以美元領取。

他說：「我們的基本信念是，應該能以營運現金流支應資本支出，並保留足夠自由現金流，透過可持續且穩定增加的現金股利，把現金回饋給股東。」

黃仁昭表示，對台積電來說，以新台幣籌資成本便宜，「美元變得愈來愈貴」。他也說：「如果時機合適，不排除我們可以再次進入債券市場。」

台積電上周四在法說會上確認這筆新增投資，對美投資承諾因此提高至 2,650 億美元。黃仁昭說，投資手筆如此之大，將成為美國史上最大外國直接投資。但他也強調，整體承諾何時完成，將取決於市場狀況。台積電目前已有一座晶圓廠投產，另有兩座晶圓廠將在2030年前投產，如今還會在亞利桑納州園區增建更多設施。

台積電董事長魏哲家上周四表示，新增 1,000 億美元投資可能會帶來另外四座廠。這表示台積電在亞利桑納州的布局，最終可能包括 10 座晶圓廠和兩座封裝廠。

特斯拉和 SpaceX 執行長馬斯克正成立自己的半導體製造事業，理由是台積電產能不足。台積電也承認，未來數年都無法滿足 AI 帶動的全部需求。這家亞洲公司已把今年資本支出計畫提高到至少 600 億美元。

黃仁昭重申，雖然台積電正積極美國擴廠，但最新技術仍會先在台灣擴產，因為開發下一代晶片需要研發團隊和工廠密切合作。

黃仁昭也重申公司先前說法，也就是暫時還不會使用艾司摩爾（ASML）最先進的極紫外光微影系統。這類設備每台價格高達 3.5 億歐元（4 億美元）以上，部分原因是成本考量。

精華 FAQ

  • 黃仁昭表示，主要是因應美國客戶強勁需求，同時避免把市場機會讓給競爭對手。台積電希望在可行地點盡量擴產，支援客戶成長並守住訂單。

  • 主管機關已同意，台積電明年起可讓外資選擇以美元領股利。公司目前仍以新台幣發放，未來投資人可依自身需求決定是否改用美元領取。

  • 台積電在美國的投資承諾提高至2,650億美元，亞利桑納園區可能擴展到10座晶圓廠和2座封裝廠。不過整體完成時間仍要視市場狀況而定。

亞利桑納州 台積電

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