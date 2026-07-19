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台資「A股烘焙第一股」上半年大虧 繳出最差半年報

記者黃雅慧／即時報導
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元祖食品。圖／上海台商提供
元祖食品。圖／上海台商提供

台資「A股烘焙第一股」元祖股份日前公布2026年半年度業績預告，直接從盈利轉大虧，跌至上市以來半年業績最低谷。公司上半年歸母淨利潤預虧人民幣5,950萬元至7,140萬元（約878萬美元至1,053萬美元），扣非（扣除非經常性損益）虧損更是達到人民幣6,900萬元至8,090萬元，為上市以來最差半年報。有觀點認為產品高度綁定節慶禮盒，品牌研發投入不足是虧損根源。

21世紀經濟報導，一位烘焙愛好者說，「元祖的雪月餅之前還挺特別的，但現在可選的烘焙品牌太多了，它的產品沒有什麼特別讓人記住的點。」

元祖在中國生意版圖顯著特色是圍繞著「三節」（春節、端午、中秋）和「兩季」（踏青季、補冬季）展開。比如春節會推出「招財進寶禮盒」；端午節推出七大名菜粽，冰品雪龍粽、雪冰粽、端陽糕禮盒；中秋節推出「雪系列」和「常溫系列」兩個系列月餅禮盒，其中，深入人心的產品莫過於冰淇淋餡的元祖「雪月餅」。

由於高度綁定端午節、中秋節兩大重要節令，第三季一直是公司營收「黃金期」。一旦遇到節日時間錯位、消費熱度下降等外部因素變化，公司業績便出現波動。

元祖在中國另一經營特色便是精準卡位禮品社交與節慶消費需求，推出實體卡與電子提貨券體系，引導消費者提前數月購券採購。雖然提供海量無息預收款，但同時也導致公司資產負債表上的「合同負債」數值多年居高不下。財報數據顯示，2021年-2025年，元祖股份「合同負債」中的卡券預收款期末餘額分別為7.53億元、7.96億元、8.05億元、7.34億元和7.10億元。

值得注意的是，元祖近年來持續加碼線下布局：2024年公司實體門店數量達762家，高於上年約750家的規模；2025年，該數字進一步攀升至791家。

而中國烘焙業備受挑戰。窄門餐眼數據顯示，截至7月15日，近一年新開的烘焙門店僅3,334家，門店淨減少81,700家，超8萬家麵包店扛不住壓力關停。早年爆紅、排隊兩小時才能買到的KUMO KUMO，現在北京只剩兩家門店勉強維持；曾經刷屏全網的瑞可爺爺、徹思叔叔走完爆紅、降溫、退場的完整周期；克莉絲汀餅屋、墨茉點心局等一眾網紅連鎖，紛紛大範圍閉店收縮，慢慢淡出大眾視野。

精華 FAQ

  • 因為公司2026年上半年預估歸母淨利潤虧損5,950萬至7,140萬元，扣非虧損更達6,900萬至8,090萬元，直接由盈轉虧，創下上市以來半年業績新低。

  • 元祖長期依賴春節、端午、中秋等節慶禮盒銷售，第三季又是營收黃金期；若遇到節日時間錯位或消費熱度下降，業績就會明顯波動。

  • 文章指出元祖產品過度綁定節慶、品牌研發投入不足，難以形成長期記憶點；同時烘焙業整體承壓，門店大量關停，競爭環境更趨嚴峻。

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