中國黃金急漲急跌，投資人陷觀望。（路透）

中國黃金市場迎來劇烈波動，繼7月16日國際現貨黃金單日重挫2.06%、直接跌破4,000美元/盎司關卡後，7月18日行情迅速反彈，單日漲幅達1.02%，收復4016美元/盎司位置，中國黃金現貨市場，也同步出現「急跌急漲」的極端走勢，讓投資人與消費者兩頭都陷入觀望。

根據上海黃金交易所最新數據顯示，7月18日AU9999現貨黃金基準價報人民幣874.85元/克，單日上漲人民幣8.8元，盤中最高觸及人民幣876.44元，最低下探人民幣862.49元，整個交易日波動幅度超過人民幣14元。

回顧過去一個月走勢，中國黃金現貨價格從7月初接近人民幣910元的位置，一路震盪下行，期間數次出現單日跌幅超過人民幣20元的跳水行情，與年初人民幣1,200元以上的高點相比，累計回撤幅度超過27%。

終端零售市場的反應更為直接。7月18日中國主流連鎖金店的足金999飾品報價普遍落在人民幣1,210至1,222元/克區間，其中周大福、周大生報價1,222元/克，老鳳祥報1,220元/克，周六福報1,217元/克，不同品牌之間的單克價差最多來到人民幣5元，與此前價格高度統一的狀況明顯不同。

銀行通路的標準投資金條報價集中在人民幣886至896元/克，金店的工藝金條則來到人民幣1,066元/克上下，兩者之間每克相差近人民幣180元，不同通路的價格分化達到近年來新高。

回收市場也隨之出現明顯變化，目前中國正規門市的足金回收價格普遍落在人民幣862至885元/克區間，基本與現貨基準價接軌。不少前期高點套牢的投資人選擇趁這波反彈出場，部分城市的黃金回收門市近期單日到店諮詢量較上月增長超過三成。

業者提醒，目前市場上出現不少虛高報價的回收陷阱，動輒標出遠高於大盤的價格，等到消費者上門後再以「扣損耗」「驗純度打折」等名目壓低價格，出手前一定要先確認當天的公開基準價格，避免踩坑。

對於下周金價走勢，中國多家機構給出相對謹慎的預測。東方金誠報告指出，當前黃金市場正處於「三季度弱勢磨底」的階段，下周國際金價的核心運行區間預計落在3,950至4,150美元/盎司，對應中國現貨黃金價格區間大約在人民幣860至900元/克。後續走勢的關鍵，將取決於美國即將公布的通膨數據與聯準會官員的公開講話，如果通膨數據超出市場預期，不排除金價再次下探3,900美元/盎司支撐位的可能。

也有外資機構提出更為保守的判斷，美銀技術團隊認為，目前黃金市場已經出現明顯的死亡交叉形態，後續這輪回調還沒有完全結束，不排除未來數月下探3,600美元/盎司的可能性。但與此同時，橋水等機構也觀察到，長線資金正在持續回流黃金資產，全球央行連續多月保持淨買入態勢，長期配置的支撐力量依然存在。

業界建議，下周想要入手金飾的消費者可以優先關注品牌門市的工費優惠活動，不必盲目追高或殺低；想要配置投資金條的長線投資人，可以採用分批小額進場的方式攤薄成本，避免一次性重倉博弈短期方向。畢竟在當前高波動的市場環境下，控制風險遠比追求短期高收益更為重要。