2026台美共製思維與保護策略白皮書發布 供企業投資評估、決策參考

2026台美共製思維與保護策略白皮書」17日發布。（人工智慧法律國際研究基金會提供）

面對全球供應鏈重組、美中科技競爭、美國再工業化，以及美國總統川普 第二任期帶動的新一波產業政策變革，台灣企業正迎來赴美投資與全球布局的重要轉折點。由財團法人人工智慧法律國際研究基金會策劃，歷時近一年籌備，集結台美近30位產官學研專家共同撰寫的「2026台美共製思維與保護策略白皮書」17日發布。白皮書總召集人、基金會董事長朱兆民表示，這不僅是一項政策研究成果，更是一套提供企業投資評估與決策參考的實務工具。

本白皮書以「共製（Co-Make）」與「保護（Protection）」為兩大主軸，整合政策、法律、會計、科技、政府補助、人才、稅務、保險、智慧製造及營運管理等面向，期望成為台灣企業赴美投資與全球布局的決策參考。

白皮書由四位計畫主持人共同規劃，包括哈佛大學甘迺迪學院研究員、基金會秘書長朱宸佐；實踐大學講座教授、基金會執行長張麗卿；華府哈德遜研究院資深研究員、前立法委員許毓仁；以及長庚大學智慧運算學院院長、國科會AI卓越計畫總召集人許永真。

朱宸佐表示，台灣正從過去「Made in Taiwan」的製造基地角色，逐步轉型為「Made with Taiwan」的全球供應鏈關鍵夥伴。企業赴美投資已不再只是單純設廠，而是一項涵蓋政策理解、技術合作、法規遵循、人才布局及供應鏈韌性的整體戰略。他指出，白皮書期望兼具政策高度、技術深度與產業實務，協助企業評估投資策略、降低營運風險並掌握產業機會。

馬里蘭大學終身講座教授暨工業人工智慧中心主任李傑表示，「Co-Making」正成為新的全球製造模式。不同於傳統離岸製造或製造回流，共製強調跨區域分散生產、數位同步、AI驅動優化及可信任治理，使不同地區的工廠如同協同網絡般共同運作。

史丹佛大學工程學院教授暨全球半導體權威黃漢森指出，AI發展高度依賴半導體，而半導體供應鏈高度全球化，追求完全自給自足並不現實。台灣雖在製造與研發方面居於領先地位，但仍面臨能源、水資源及人才等瓶頸，未來必須整合全球資源，與國際夥伴建立更深層的合作關係。

許毓仁指出，台灣雖是美國第四大貿易夥伴，卻未如日韓德企業長期在華府深耕，缺乏常態倡議力量。補強需四大方向—具決策權的在地團隊、平時就投資關係、跨企業一致敘事、思想領導力。

台灣區電機電子工業同業公會副理事長胡惠森表示，台灣企業赴美設廠面臨成本、供應鏈及管理文化等結構性挑戰，關鍵不只是「能不能去」，而是「去了能不能長期生存」。因此，企業出海應升級為產業體系出海，透過園區化方式整合供應鏈、金融、法規、人才及基礎設施。

資誠稅務諮詢顧問公司暨北美業務負責人蘇宥人指出，台商赴美投資時，應審慎評估公司組織、持股架構、州稅、營運成本及人才簽證規劃，並及早了解美國勞動法規與工會文化。不同公司型態與投資架構可能產生不同的稅務負擔及申報義務，企業應在投資初期完成整體規劃，以降低後續營運與合規成本。

White Summers Caffee & James LLP 合夥律師吳昊晟表示，選址、建照、地方協議、出口管制及環境許可等關鍵安排，均應在正式動工前完成評估。企業若未及早將相關法規程序納入建廠時程，可能造成重大延誤。

勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理陳威棋指出，企業競爭力已從追求規模與效率，轉向對人才、資料、技術及供應鏈等關鍵資產的掌控能力。企業應建立跨部門治理制度，強化營業秘密、製程資料及第三方供應鏈風險管理。