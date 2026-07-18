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中國光通訊龍頭中際旭創 拚8月在香港IPO

記者林茂仁／綜合報導
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全球光通訊龍頭中際旭創17日通過港交所上市聆訊。（取材自華爾街見聞）
全球光通訊龍頭中際旭創17日通過港交所上市聆訊。（取材自華爾街見聞）

全球光通訊龍頭中際旭創17日通過港交所上市聆訊，外界推估最快8月在港股IPO，由於法人認購需求強勁，募資上看70億美元，有望成為2026年港股最大IPO。

港交所17日公布，中際旭創已完成港交所上市聆訊。中際旭創表示，本次募集資金將主要用於光互聯技術研發、全球產能擴張、戰略併購及補充營運資金，將進一步提升公司全球化布局和產能擴張能力。

華爾街見聞報導援引知情人士透露，中際旭創公司原本計劃募資約50億美元，但由於路演期間法人機構投資者認購需求強勁，最終將募資目標上調至70億美元。招股書顯示，此次IPO由高盛、中金、摩根士丹利及廣發證券擔任聯席保薦人。

中際旭創A股早在2012年就在深圳創業板上市，7月17日收盤979.46元（人民幣，下同），總市值約1.09兆元，今年來累計漲幅超過60%。

中國AI算力投資進入新一輪擴張周期，中際旭創業績同步邁入高速增長階段。招股書顯示，2025年公司營收382.4億元，年增60.3%；淨利潤115.8億元，年增115.6%。

進入2026年，中際旭創增長進一步加速，今年第一季營收194.96億元，年增192.1%；淨利潤57.35億元，年增262%，單季盈利已超過2024年全年水平。

中際旭創今年第一季毛利率由去年同期36.1%升至45.5%，反映高速光通訊模組產品占比持續提升，以及規模效應進一步釋放。

矽光子技術正成為中際旭創的核心競爭優勢。截至2026年第一季，採用矽光子技術的產品已貢獻高速產品系列約70%的收入。按收入計算，中際旭創也是2025年全球最大的矽光子光模組供應商。

精華 FAQ

  • 中際旭創已於17日通過港交所上市聆訊，代表其港股IPO程序進入後段。市場預估若後續進展順利，最快可能在8月掛牌，並有望成為2026年港股最大IPO之一。

  • 原先市場傳出中際旭創計劃募資約50億美元，但路演期間法人機構認購反應強勁，外界因此推估最終募資目標可能上調至70億美元，反映資金對其成長前景高度看好。

  • 公司受AI算力投資擴張帶動，2026年第一季營收年增192.1%、淨利潤年增262%。同時，矽光子產品已貢獻高速產品系列約70%收入，成為其重要競爭優勢。

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