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寧德時代鈉電儲能 落地歐洲市場 加速大規模應用

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國電池巨頭寧德時代近日連續向新宙邦、永太科技兩家電解液公司簽下長單引發市場關注...
中國電池巨頭寧德時代近日連續向新宙邦、永太科技兩家電解液公司簽下長單引發市場關注。（路透）

寧德時代宣布，將在歐洲市場推進鈉電池應用，近期與歐洲新能源集成商Alfen N.V.簽署備忘錄，雙方計畫自2027年起，在荷蘭等西歐國家部署5吉瓦時（500萬度電）的「天恆鈉電儲能系統」。此次簽約象徵寧德時代鈉電儲能系統將在歐洲首批投入應用。

Alfen的主要業務，包括智慧電網、電動汽車充電及儲能系統，發展戰略為擴大在義大利、西班牙和葡萄牙等西歐國家的布局。

寧德時代表示，將藉由這次合作契機，累積鈉電在歐洲電網應用的本土化經驗，加速鈉電儲能技術在歐洲的大規模應用。

寧德時代與Alfen自2023年起就開展鋰電領域的長期合作，2024年隨著Alfen歐洲儲能業務擴張持續擴大合作體量，本次將合作邊界從鋰電延伸至新一代鈉電儲能賽道，標誌著歐洲主流能源企業已將鈉電納入核心採購體系。

寧德時代今年6月在德國慕尼黑發布全球首款電廠級鈉電儲能方案，計畫9月開始供貨首批鈉電解決方案，目標是2026年底實現鈉電池出貨量1吉瓦時（100萬度電），海外市場將於2027年6月開始交貨。

寧德時代儲能事業部首席技術官許金梅介紹，天恆鈉電儲能系統，在攝氏25度條件下，可以實現1.5萬次充放電循環；按照70%的電池健康狀態（SOH）標準，整個系統使用壽命可以達到25年至30年。

許金梅指出，寧德時代鈉電池儲能系統和鋰電系統採用相同平台架構，而且占地面積相同，客戶可以自由選擇鈉電或者鋰電，在同一平台上不需要更換電池櫃，也不需要修改設計或重新做認證。

精華 FAQ

  • 雙方簽署備忘錄，計畫自2027年起在荷蘭等西歐國家部署5吉瓦時的天恆鈉電儲能系統，這也是寧德時代鈉電儲能首批進入歐洲市場的落地案例。

  • 因為合作範圍已從過去的鋰電延伸到新一代鈉電儲能，顯示歐洲主流能源企業開始把鈉電納入採購與應用體系，有助於加速大規模商用。

  • 該系統在25度下可達1.5萬次循環，按70% SOH標準壽命可達25年至30年，且與鋰電採同平台架構、占地相同，客戶可直接切換不必重做設計。

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