我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

台積二度上修全年展望 魏哲家：AI相關需求持續「極度強勁」

記者朱子呈尹慧中／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電二度上修全年美元營收年增率。圖為台積董事長魏哲家。(記者杜建重／攝影)
台積電二度上修全年美元營收年增率。圖為台積董事長魏哲家。(記者杜建重／攝影)

台積電16日於法說會公布上季獲利創新高，「雙率」也飛越財測高標，上半年賺近五個股本，並預期本季美元營收續揚，將再寫新猷，惟「雙率」恐下滑；董座魏哲家強調，AI相關需求持續「極度強勁」，二度調高全年美元營收年增率預估至略高於四成。

台積電公布上季財報亮眼，並二度上修全年美元營收年增率，惟「雙率」面臨下滑引發市場疑慮，周四ADR早盤下跌逾2%，台指期夜盤更一度重挫逾千點。台積電普通股16日漲30元、收2470元。

台積電預估，在匯率假設1美元兌新台幣32元的前提下，本季營收介於446億美元至458億美元，中間值約452億美元，季增約12%，年增約37%，季增幅度優於法人與市場預估的2.1%至4.9%。

台積電第2季毛利率67.7%、營益率60.3%，「雙率」均飛越財測高標並同步寫新猷，惟本季「雙率」面臨衰退，其中，毛利率估65%至67%，營益率估56%至58%，引發法人關注。

台積電說明，受到2奈米快速量產影響，預估將稀釋毛利率約3至4個百分點，但領先製程需求持續強勁，以及生產力提升、跨製程產能優化等成本改善措施，可望抵銷部分影響。

魏哲家強調，AI需求相當強勁，相關動能可能一路延續至2029、2030年。台積電不僅從直接客戶，也從以雲端服務供應商（CSP）為主的客戶之客戶，持續接收到非常強烈且正面的需求訊號，看好AI長期趨勢持續推升市場對運算能力的需求，支撐先進製程晶片市場。

魏哲家於首季法說會時預估，今年美元營收年增率接近三成，16日二度將年增率目標拉高至略高於40%。

對於五年期AI營收年複合成長率是否再上修，魏哲家未提出新數字，僅表示表現會「更強、更強、再更強」，並強調目前需求比台積電先前所說的還要強。台積電持續提高投資及資本支出，主要原因也是客戶需求不斷增加。

魏哲家表示，AI正形成一個全新產業，並將影響汽車、人形機器人及各行各業，半導體晶片則是其中最根本的基礎。

精華 FAQ

  • 台積電上季獲利創新高，毛利率與營益率也雙雙衝上歷史高點；同時，公司二度上修全年美元營收年增率，從接近三成提高到略高於40%，顯示營運動能明顯超出先前預期。

  • 公司預估本季毛利率為65%至67%、營益率56%至58%，低於上季表現，主要原因是2奈米快速量產會稀釋毛利率約3至4個百分點，但部分影響可由製程效率提升與成本改善抵銷。

  • 魏哲家表示AI需求仍然極度強勁，不只來自直接客戶，也來自雲端服務供應商的客戶端，相關動能可能延續到2029、2030年；他並強調AI正形成新產業，將持續推升先進製程晶片需求。

匯率 台積電 魏哲家

上一則

波克夏加碼買回庫藏股 第2季估砸最多110億美元

下一則

南韓個股槓桿ETF 暫停上市

延伸閱讀

台積法說有望報佳音 全年展望拚二度上修

台積法說有望報佳音 全年展望拚二度上修
台積電史上最強上半年 營收破2兆台幣

台積電史上最強上半年 營收破2兆台幣
ASML上修財測與產能…台灣拉貨升溫 2028年EUV擬擴產30%

ASML上修財測與產能…台灣拉貨升溫 2028年EUV擬擴產30%
台股股王信驊營收超威 創下3個新高

台股股王信驊營收超威 創下3個新高

熱門新聞

股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30
美元近期強勢，美元指數維持在今年高檔。(路透)

強勁經濟推升美實質殖利率 專家：抱美元、避長債

2026-07-12 23:31

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒