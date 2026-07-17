台積二度上修全年展望 魏哲家：AI相關需求持續「極度強勁」

台積電二度上修全年美元營收年增率。圖為台積董事長魏哲家。(記者杜建重／攝影)

台積電 16日於法說會公布上季獲利創新高，「雙率」也飛越財測高標，上半年賺近五個股本，並預期本季美元營收續揚，將再寫新猷，惟「雙率」恐下滑；董座魏哲家 強調，AI相關需求持續「極度強勁」，二度調高全年美元營收年增率預估至略高於四成。

台積電公布上季財報亮眼，並二度上修全年美元營收年增率，惟「雙率」面臨下滑引發市場疑慮，周四ADR早盤下跌逾2%，台指期夜盤更一度重挫逾千點。台積電普通股16日漲30元、收2470元。

台積電預估，在匯率 假設1美元兌新台幣32元的前提下，本季營收介於446億美元至458億美元，中間值約452億美元，季增約12%，年增約37%，季增幅度優於法人與市場預估的2.1%至4.9%。

台積電第2季毛利率67.7%、營益率60.3%，「雙率」均飛越財測高標並同步寫新猷，惟本季「雙率」面臨衰退，其中，毛利率估65%至67%，營益率估56%至58%，引發法人關注。

台積電說明，受到2奈米快速量產影響，預估將稀釋毛利率約3至4個百分點，但領先製程需求持續強勁，以及生產力提升、跨製程產能優化等成本改善措施，可望抵銷部分影響。

魏哲家強調，AI需求相當強勁，相關動能可能一路延續至2029、2030年。台積電不僅從直接客戶，也從以雲端服務供應商（CSP）為主的客戶之客戶，持續接收到非常強烈且正面的需求訊號，看好AI長期趨勢持續推升市場對運算能力的需求，支撐先進製程晶片市場。

魏哲家於首季法說會時預估，今年美元營收年增率接近三成，16日二度將年增率目標拉高至略高於40%。

對於五年期AI營收年複合成長率是否再上修，魏哲家未提出新數字，僅表示表現會「更強、更強、再更強」，並強調目前需求比台積電先前所說的還要強。台積電持續提高投資及資本支出，主要原因也是客戶需求不斷增加。

魏哲家表示，AI正形成一個全新產業，並將影響汽車、人形機器人及各行各業，半導體晶片則是其中最根本的基礎。